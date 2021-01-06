世銀：疫情使恐使全球經濟面臨「失落的十年」

根據世界銀行 (World Bank) 的報告顯示，在新冠肺炎疫情的衝擊下，恐將使全球經濟的成長更加惡化，並導致未來陷入「失落的十年」，世界銀行同時也下調了未來幾年的經濟成長預測。

疫情爆發前，世界銀行表示，由於人口老化和生產力的下滑，下調了 2020 年至 2029 年之間的全球經濟成長預期，從原先的每年成長 2.5% 下修至 2.1%。在週二 (5 日)，該行再度下調經濟成長預期至每年成長 1.9%。

世界銀行報告中表示，下調未來幾年經濟前景的主因在於，疫情的不確定性導致貿易和投資下降，以及教育中斷阻礙了勞動生產力的提升。

世界銀行金融與制度代理副行長 Ayhan Kose 在接受采訪時表示：「如果以歷史為鑑，除非進行重大改革，否則我們認為全球經濟將在未來十年內呈現令人失望地成長結果。」她也表示：「政策制定者需要採取行動，並大力採取行動，以對抗疫情造成的衝擊。」

世界銀行也預估，全球經濟在 2020 年萎縮 4.3% 之後，將在今年成長 4%，較去年 6 月的預測低 0.2 個百分點，反映出新冠肺炎疫情的復甦相關防疫限制的擴大對經濟活動造成衝擊。

針對新興市場和發展中國家，世界銀行也下調了這些國家 2020 年到 2029 年的經濟前景，預估每年平均成長率為 3.3%，低於疫情前預估的 4.0%。

另外，在中國數據的推動下，新興市場經濟體預計將在 2021 年成長 5%，高於先前預計的 4.6%。中國是全球第二大經濟體，也去年是唯一並未出現萎縮的主要經濟體，該國去年的經濟成長率為 2%，而今年則預期將成長 7.9%。