世銀：今年恐更多國家深度負債 協助貧窮國家是全球經濟復甦關鍵

世銀總裁馬爾帕斯 (David Malpass) 週二表示，有鑑於新冠病毒疫情引起全球經濟衰退，已有一些國家處於高度負債困境，例如中非石油生產國查德共和國 (Chad)，預計今年會有更多國家也落入同樣境地。

馬爾帕斯表示，查德可能需要大幅降低負債的淨現值，債權人將須與該國合作找出解決過度負債的可行辦法。

「對於某些國家來說，這是一個紅色警報。我們必須找方法來調整債務負擔，以大幅減輕貧窮國家人民負擔的債務。」

他提到贊比亞 (Zambia) 部分債務已經違約，而安哥拉和厄瓜多爾正在進行債務重組，但他不願再多透露其他面臨嚴重問題的國家清單。他表示，世銀和國際貨幣基金組織 (IMF) 目前正在評估這些面臨問題的國家之債務可持續性。

新冠疫情對新興市場和發展中國家的打擊尤其嚴重，加劇了許多國家在危機爆發前已經面臨的沉重債務負擔。

馬爾帕斯表示，「債務水準處於不可持續性是最主要的障礙。疫情讓狀況惡化，無論是國內還是外部債務負擔，狀況都明顯惡化。」

他提到，降低貧窮國家的債務負擔是加速投資和支撐全球復甦的關鍵。

他提到中國是迄今為止最大的債權國，占官方雙邊債務 65%，鑑於目前各國償還債務能力急劇下降，中國必須集中精力應對。

馬爾帕斯說，中國和其他 G20 經濟體去年 11 月採用了一個共同的債務處理框架，延長凍結官方雙邊債務付款期限至 6 月底，這是很好的步驟，但還需要做更多工作。