2021中國消費板塊潛力大 5檔A股基金一季大賺兩成

2020 年陸股交出優異成績，滬深 300 指數一年上漲近三成，由於中國經濟率先復甦回穩，且股市基期不高，加上十四五規劃仍以擴大內需消費為主軸，推測 2021 年陸股消費板塊有相當潛力，有 5 檔 A 股基金光是一季就大賺兩成，表現優於指數更為搶眼。

滬深 300 指數去年上漲 27.21%，明顯優於 MSCI 全球指數的 14.06%、S&P 500 指數的 16.26%。若以滬深 300 指數分類產業來看，三大領先族群必選消費品、醫藥及可選消費品漲幅皆超過 5 成，消費升級、市場份額集中化、老年化商機成為推升主因。

反映到 A 股基金的績效，以近三個月報酬率來看，兆豐國際中國內需 A 股基金以 22.83% 奪冠，華南永昌中國 A 股基金、兆豐國際中國 A 股基金、富華中國新經濟 A 股基金、富蘭克林華美中國 A 股基金都賺超過兩成；其中，冠軍的兆豐國際中國內需 A 股基金近六個月狂飆 45.05%，為唯一突破四成的基金，若拉長看到近一年績效，兆豐國際中國內需 A 股基金更是海賺 60.83%，穩居三冠王。

兆豐國際中國內需 A 股基金經理人黃家慶身為冠軍操盤手，對於陸股的投資趨勢看得「快狠準」，他表示，即便變種新冠病毒已自英國向外肆虐，但受益於全球資金豐沛，美股仍持續創新歷史紀錄。反觀陸股滬深 300 指數目前僅位於 5000 點附近，距離 2007 年 10 月的 5877 高點，仍有超過 15% 的空間，若說股市是經濟最好的展示窗，陸股後勢不應看淡。

黃家慶認為，近二年消費對於中國 GDP 增長貢獻率都在 6 成附近，不過受到疫情衝擊，2020 年上半年貢獻率首度轉負，三季度雖已經回溫，但貢獻占比也僅 35%，仍有提升空間。就更長趨勢觀察，中國消費市場規模達 6 兆美元，已逼近美國的 6.2 兆美元，然在人均所得持續提高，且政策支持消費升級下，可預期中國已經成為全球最大消費體，也是陸股大消費板塊最好的長線利多。

中國為今年少數經濟正成長的經濟體，多數機構預期 2021 年仍有超過 8.2% 以上的表現，中國嘉實公司則預估，2021 年大陸 GDP 上半年增速大，下半年放緩，全年企業獲利持續回升。此外，原本市場擔心在經濟回穩後，將出現所謂政策懸崖，亦即貨幣、財政政策快速收緊，然 12 月中旬的中央經濟工作會議表明，各種因應疫情的寬鬆方案，也會視經濟回升速度逐步調整，不會有一刀切的情況出現，也讓市場對於 2021 年的陸股表現增添不少信心。