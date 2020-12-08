華新科高雄設二新廠 MLCC、LTCC各增產1成

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (8) 日召開法說會，公司認為，長期前景依然樂觀，未來被動元件供貨將持續緊張，因此也在高雄設立二新廠積極擴產，目前 MLCC(積層陶瓷電容) 產能已經提升 1 成，LTCC(低溫共燒陶瓷) 在明年首季單季產能也將提升逾 1 成，來到 9 億顆。

華新科表示，在設備綠能化和智能化的發展推動下，雖然美中科技冷戰和美國新任總統拜登的新政府，帶來短期的不確定性仍存在，但電子業的長期前景依然樂觀，汽車應用元件需求也正逐步復甦，且狀況將延續。

以明年動能來看，華新科看好，5G 基礎建設、雲端伺服器、 HPC 高效電腦、IoT、自動駕駛、人工智慧、東京奧運以及疫情後報復性購買等，將推動整體需求成長。

雖然市場需求持續增長，但華新科認為，受制於合規供應廠商數量、擴展能力和生產設備供應有限，壓抑整體被動元件的供應量，未來被動元件的供貨將持續緊張。

華新科指出，第三季產能利用率已超過 90%，也相繼在高雄加工出口區、熊科園區擴廠，其中高雄加工出口區新廠，主要擴增高容及 5G 的 MLCC 產線，下半年已提升 10% 產能。

另外，高雄科學園區新廠預計明年設立，聚焦 LTCC 濾波器以及車規 MLCC，據了解，華新科第四季產能由 7.2 億顆提升至 8.1 億顆，預計明年首季將再增加 9000 萬顆，單季產能來到 9 億顆。

以華新科目前產品線營收占比來算，MLCC 占 55%、晶片電阻 22%、RF 及保護元件 17%，其他約 7%；若以終端應用來看，工業電子 30%、通訊 29%、電腦暨週邊設備 20%、消費性電子 13%、車用 6%、其他 2%。