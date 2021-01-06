〈富邦金擬併日盛金〉日盛金提三大顧慮 合理收購價喊到每股16.93元

日盛金 (5820-TW) 於 5 日召開審議委員會與董事會，討論富邦金 (2881-TW) 擬公開收購該金控一案，並於深夜發布重大訊息，認為富邦金擬以每股 13 元的收購價格，低於該公司委請兩家獨立會計師事務所估算的合理區間，分別為 13.89 元~ 15.71 元、9.63 元~ 16.93 元，且認為富邦金收購資金來源的合理性尚待釐清、員工權益照顧說明空泛等三大顧慮，建議股東謹慎評估是否賣出持股。

日盛金控董事長黃錦瑭今天表示，日盛金兩大股東為日本新生銀行與港商建群集團，共持有近 6 成日盛金控股份，公開收購事宜尊重大股東決定，並同時兼顧小股東權益和顧及公司願景與未來發展，對於收購案一切會依法令與主管機關規定進行。

但是日盛金深夜發布重大訊息表示，該金控截至去 (2020) 年 9 月底查核財務數字，每股淨值為 12.39 元，富邦金的公開收購價格與日盛金每股淨值相比僅溢價約 4.9%，公開收購說明書檢附的價格合理性意見雖表示已考量控制權溢價，惟未必已考量本案可為該公司所帶來的綜效，恐有低估日盛金實際價值之虞。

日盛金為此特別委請明喆聯合會計師事務所、高威聯合會計師事務所估算出合理價格區間為 13.89 元~ 15.71 元，以及 9.63 元~ 16.93 元，認為富邦金以每股 13 元收購日盛金 100% 流通在外普通股，低於部分獨立專家設算的普通股價值合理區間的下緣。

日盛金還提出第二點顧慮，認為富邦金收購資金來源的合理性尚待釐清。日盛金指出，據富邦金控公開收購說明書第 7 頁所載，富邦金控進行公開收購的資金來源，在預計支付最高總價金 490.42 億元中，給付現金對價所需資金，將以富邦金控帳上的自有資金及發行商業本票支應，惟該公開收購說明書中並未明確敘明富邦金自有資金及融資計劃比例為何。

而依據富邦金去年第三季財務報表顯示，該公司帳上的現金及約當現金僅 0.54 億元，但本案預計支付總價金最高高達 490.42 億元，為成就本案，等於富邦金必須以發行短期商業本票 489 億元以上，此是否有以短期負債來支應長期股權投資的問題，值得觀察。且富邦金控目前短期借款（應付商業本票）已經高達 212.96 億元，負債佔淨值比同時高達 17.24%，如再增加短期借款金額，負債佔淨值比會再更高。

此外，富邦金曾發布新聞稿表示其為支應本案 100% 持股的收購價金，擬先籌措短期資金，並規劃於今年第 2 季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行 60% 普通股及 40% 特別股，而該募資案是否能夠進行，會受到發行價格、股票市場及債券市場狀況、金融市場波動，以及投資人意願影響。日盛金表示，富邦金控的財務狀況雖屬穩健，但收購資金的合理性尚待釐清。

日盛金第三大顧慮是認為富邦金在公開收購說明書中對員工權益照顧說明空泛，如果有精簡人事、組織、裁撤分行分公司、或整併分行分公司的計畫，恐怕對員工工作權益、家庭生計造成重大影響。

日盛金表示，雖然富邦金在 2020 年 12 月 24 日新聞稿說明會妥善照顧日盛金員工相關工作權益，但仍沒有看到具體說明本案整併後將如何規劃員工去留。富邦金事前完全未與日盛金進行協商，關於未來客戶關係、業務影響、員工安排等問題都有不確定性。

