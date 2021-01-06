〈台股盤前要聞〉鴻海12月營收締新猷、台幣驚見27字頭 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有九大重點，包括鴻海去年 12 月營收繳出亮麗成績，單月、單季、全年均創新高；反觀股王大立光，12 月營收卻跌破 50 億元，創 5 個月新低；以及新台幣兌美元狂升逾 4 角，28 元關卡正式宣告失守。以下是今 (6) 日必看重要財經新聞。

鴻海 12 月營收逆轉勝 衝上 7137 億元 月、季、全年同寫新高

鴻海 (2317-TW) 昨 (5) 日公告 12 月營收，受惠 iPhone 12 新機熱銷，月營收 7137.8 億元，月增 4.8%、年增 32.3%；第四季營收 2.01 兆元，季增 55.5%、年增 15.3%，全年營收 5.36 兆元，年增 0.3%，一舉扭轉前 11 月營收衰退的頹勢，單月、單季、全年均創新高。閱讀全文...

GIS-KY 去年 12 月營收彈升至 154 億元 攀近兩年新高 本季不淡

觸控模組大廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 昨 (5) 日公告去年 12 月營收，達 154.31 億元，月增 35.57%、年增 53.26%，創下近兩年單月新高，業成表示，12 月筆電、平板拉貨動能強勁，加上新舊產品交替告一段落，推升營運成長，業成受惠筆電、平板需求延續，今年第 1 季營運可望淡季不淡。閱讀全文...

大立光 12 月營收跌破 50 億元創 5 個月新低 1 月淡季營收續降

大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 2020 年 12 月營收為 49.11 億元，月減 6.35%，創 5 個月以來新低，年減 3.7%，大立光 2020 年全年營收為 559.44 億元，年減 7.9%，進入第一季傳統淡季後，預估 1 月拉貨動能將低於 12 月，不過客戶新設計持續開發中。閱讀全文...

精測擬斥 5.59 億元 啟動三廠擴建計畫

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 昨 (5) 日宣布，為因應未來探針卡及智慧製造新事業發展，擬以自有資金 5.59 億元購置土地，正式啟動三廠擴建計畫，預計 2024 年峻工啟用。閱讀全文...

台積電甩尾續寫新天價 市值衝破 14 兆元同創高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受惠外資上調目標價至衝破 600 元關卡，法說會前買盤積極卡位，昨 (5) 日股價拉尾盤，收在 542 元，續寫歷史新天價，也是連續 4 日改寫收盤新高，市值突破 14 兆元大關、達到 14.05 兆元，同寫新猷。閱讀全文...

台幣狂升逾 4 角驚天破 28 元宣告失守寫新紀錄

儘管昨 (5) 日台北股市陷入萬五關卡前的高檔來回震盪，台北匯市仍是強強滾，隨著資金流入仍相當強勁，開盤不到 1 小時新台幣創歷史紀錄衝破 28 元整數大關，最高來到 27.992 元，升值多達 4.32 角，楊金龍防線確定再往下探。閱讀全文...

1 月電視面板漲勢延續 雙虎 Q1 淡季不淡

市調機構集邦旗下 WitsView 昨 (5) 日公告 1 月顯示器面板報價，電視面板延續去年漲勢，其中 55 吋電視面板均價達 176 美元，較 12 月下旬上漲 4 美元或 2.3%，市場看好，報價續揚將有助面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 首季營運淡季不淡。閱讀全文...

金融股存股族別怕 金管會未通案限制發放現金股利

金管會去 (2020) 年 12 月 24 日宣布啟動銀行壓力測試，但傳出恐因此影響現金股利發放，對於存股族來說，因為最愛存金融股，所以引起市場騷動，金管會銀行局昨 (5) 日表示，並非所有銀行都會限制發現金股利，首先前提是該銀行未通過壓力測試，而未通過壓力測試的改善之道，也不只減少發放現金股利，還可現金增資等。閱讀全文...

意外險保費 7 月起調降 降幅可望超過一成

今 (2021) 年 7 月起，產、壽險者推出的 1 年期個人傷害險 (意外險) 主約及附約保險費將調整，降幅最多可望超過一成。閱讀全文...