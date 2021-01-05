富邦金公開收購應賣與否？日盛金：尊重兩大股東決定 

日盛金控 (5820-TW) 晚間針對富邦金控 (2881-TW) 擬公開收購一案，首度對外表示，今 (5) 日已召開審議委員會及董事會討論應賣與否事宜，原則將尊重日本新生銀行與港商建群集團兩大股東決定。

面對近期富邦金控公開收購日盛金控一事，深受大眾囑目，日盛金控董事長黃錦瑭表示，該公司兩大股東為日本新生銀行與港商建群集團，共持有近 6 成日盛金控股份，就該公開收購相關事宜乃尊重大股東決定，並同時兼顧小股東權益和顧及公司願景與未來發展。

日盛金表示，該公司深信員工是公司最大資產，自 2009 年新經營團隊接手已逾十年，全面進行改革及重建，獲利一路轉虧為盈，經營體質脫胎換骨，信用評等顯示穩定，獲利能力持續強化，這一切要歸功於全體員工多年努力與辛勞。因此，除重視股東權益外，更以維護員工之相關權益為職志。

日盛金表示，該公司規模雖小，但獲利穩健，旗下子公司日盛證券、日盛銀行亦表現亮眼。近幾年更致力於推動數位化升級，應用大數據分析、AI 人工智慧、生物辨識、行動支付等科技，整合虛實通路。

去 (2020) 年，雖然新冠肺疫情影響，重創全球產業供應鏈，但是日盛金獲利不減，截至去年 11 月底，日盛金每股淨值為 12.56 元，累計去年 1-11 月金控自結稅後純益 26.42 億元，每股稅後純益 0.7 元。

日盛金強調，該公司亦持續精進公司治理，獲得證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同主辦「公司治理評鑑」上櫃公司共有四屆排名前 5%，在公司治理的表現充分贏得外界信賴與肯定。

日盛證券在地深耕一甲子，雖是老字號券商，在近幾年重新建立日盛證券的核心價值與市場定位，在經營團隊之努力，連續三年獲得了多項國家品牌玉山獎的肯定，去年更在智能股利系統和股票健診系統雙雙獲得全國首獎的最高榮耀。更值得一提的是，去年獲得《財訊雜誌》頒發「最佳券商形象─優質獎」，更是對日盛證券團隊的肯定。日盛證券去年 1-11 月獲利 18.19 億元，相較前一年成長 63%，稅後 EPS 為前十大券商中排名第 5 名。

日盛銀行開行至今邁入第 28 年，長期深耕金融市場，在金融創新領域持續推動，以提供客戶更多元的金融商品服務，除傳統的銀行業務外，適時掌握景氣狀況及市場需求，重視新產品研發的創新策略，並以顧客需求為導向的發展策略，以期於穩健經營中締造佳績。日盛銀行也將打造數位金融服務及推出多元數位金融產品，積極投入整合資源，提供最符合客戶需求「有溫度的服務」及最佳體驗，以實現普惠金融之價值，落實企業社會責任，達成企業發展目標。日盛銀行 109 年獲利穩定，逾放比低，備抵呆帳覆蓋率佳，資產品質良好。

日盛金表示，針對富邦金控之公開收購一案，今日下午已召開審議委員會及董事會進行討論，黃錦瑭表示，一切會依法令及主管機關規定進行。