盤中零股交易讓高價股變親民 大立光股東激增2.4倍

為提振台股量能，證交所去 (2020) 年先後推動逐筆交易與盤中零股交易兩大新制，證交所董事長許璋瑤表示，逐筆交易上路後委託筆數有近 5 成增幅，盤中零股交易也推升成交值增逾 3 倍，其中過去被視為高不可攀的大立光 (3008-TW)，股東人數從前年底 1.4 萬人增至 4.8 萬人，增幅高達 2.4 倍。

證交所今 (5) 日舉行歲末新春記者會，許璋瑤致詞時表示，儘管去年 3 月疫情嚴峻，但逐筆交易在萬全準備下仍如期上路，新制實施後委託筆數也從實施前單月平均 6461 萬筆增加 9652 萬筆，增幅將近 5 成，成交張數與金額也有 8 成以上的增幅。

去年 10 月 26 日上路的盤中零股交易，除了推升成交值攀升外，也讓更多年輕人投入台股市場，根據證交所統計，盤中零股交易上路後，帶動成交戶數從 21.8 萬戶增加至 61.6 萬戶，增幅達 3 倍以上，其中又以 21 歲到 30 歲的年輕族群增幅達 3.1 倍高居各年齡層之冠。

值得注意的是，盤中零股交易也讓過去「高不可攀」的個股變的更親民，許璋瑤指出，盤中零股交易上路後帶動股王大立光的股東人數從今年初的 1.4 萬戶增至 4.8 萬戶；成交值居冠的台積電股東人數也從年初的 45.5 萬戶增加至 61.1 萬戶，股東結構出現明顯變化。