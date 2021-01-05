1月電視面板漲勢延續 雙虎Q1淡季不淡

市調機構集邦旗下 WitsView 今 (5) 日公告 1 月顯示器面板報價，電視面板延續去年漲勢，其中 55 吋電視面板均價達 176 美元，較 12 月下旬上漲 4 美元或 2.3%，市場看好，報價續揚將有助面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 首季營運淡季不淡。

除了電視面板報價續揚外，集邦統計，受惠遠距商機帶動下，筆電、顯示器面板價格也維持上漲，其中，14 吋筆電面板均價達 31.1 美元，較 12 月下旬上漲 0.5 美元或 1.6%，27 吋顯示器面板價格也上漲 0.5 美元，漲幅達 0.6%。

去年疫情意外帶動遠距商機爆發，推升全球電視、筆電、顯示器等產品需求暴增，也讓面板需求急速回溫、價格也自谷底走揚，市場看好，在雙重動能激勵下，友達、群創去年將繳出「逆轉勝」成績單，全年虧轉盈，擺脫近兩年虧損頹勢，第 1 季在需求、價格動能延續下，營運也可望淡季不淡。

雙虎經營層日前也同聲營運轉佳，加上上游 IC 供應吃緊，訂單能見度已可看到今年上半年，更傳出雙虎因應強勁需求，取消傳統第 1 季產線歲修計畫，今年將破例維持全產線生產，並希望員工過年期間加班生產，就是要因應客戶需求、趕出貨。