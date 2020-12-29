這名分析師長期看好比特幣 但準備未來一兩周先獲利了結

比特幣周日 (27 日) 創下 28000 美元以上的新高之後，近兩日退回 26000-27000 美元附近徘徊。長期看多的分析師 Mark Newton 認為，比特幣的漲勢可能會在 2021 年暫停。

這位顧問業者 Newton Advisors 的創辦人兼總裁表示，比特幣剛突破歷史新高，由中期來看，還有上漲空間，但短期表現由圖表來看，可能會在 1 月初見頂。

Newton 指出，比特幣的周線圖和相對強弱指數顯示，投資人對這個全世界最大的數位貨幣興趣在增加，其中大部分來自機構投資者。

他表示，比特幣在 Google 的搜索量，比去年同期約增加 750%，但這仍遠低於 2017 年時的峰值。

Newton 說，現在有了 SPAC 上市方式，投資人可一天賺到 10%、15%、20% 的錢。儘管他認為機構投資者在朝加密貨幣發展，但這方面投資的胃納恐仍然有限。

Newton 指出，每次比特幣在第 4 季表現出色時，接下來總在 12 月下旬、1 月初走勢逆轉下挫。就中長期的觀點來看，這給了逢低買進的機會。

比特幣近 3 年表現周期 (圖表取自 CNBC)

但是對 Newton 來說，他準備在接下來的一到兩周內，出清所持有的比特幣、以太幣及萊特幣等數位資產，然後再於明年第一季找尋逢低買入機會。

BK 資產管理公司外匯策略常務董事 Boris Schlossberg 認為，機構對比特幣的興趣，代表數位貨幣資產前景良好，「能漲到 50000 美元嗎？絕對可以。」

但他同時警告，如果想交易或投資這項資產，必定要有的心理準備是，這項資產將具有巨大的波動性。