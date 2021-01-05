美國12月Markit製造業PMI終值上修至57.1 寫逾6年新高

儘管國內疫情依舊嚴峻，IHS Markit 週一公布 12 月美國製造業 PMI 終值報 57.1，仍寫下 2014 年 9 月以來最高。

美國製造業 PMI 走勢 (圖：IHS Markit)

經季節性調整後，美國 12 月 Markit 製造業 PMI 終值上調至 57.1，優於初值的 56.5 以及前值 56.7，Markit 報告指出，12 月製造業 PMI 改善主要由強勁的定價環境所推動。

從細項指數來看，12 月新訂單增速有所放緩，受制於疫情限制措施，部分供應商出貨延誤，甚至出現產能下滑等情況，導致訂單被取消。不過整體來看，12 月新訂單增幅仍是 2018 年底以來次高。

然而，因缺乏可用的駕駛加上疫情限制措施，供應商短缺和運輸延遲等狀況不斷，供應鏈中斷情況因此加劇，大幅拉長交貨時間，成本也因此上揚，產出價格指數升至 2011 年 5 月以來最高。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，儘管確診數激增，加上防疫限制措施增加，導致產出增速放緩，但生產和新訂單量仍持續增長。

Williamson 表示，消費品供應商報告的訂單和產量顯著下滑，主要反映疫情升溫下的消費支出減緩。不過，機械和設備生產商均回報需求強勁，並表示正在增加投資支出。

儘管供應鏈受疫情干擾，導致運輸延誤並限制產能，該機構仍看好來年復甦前景，並預計新冠疫苗推出後將有助於進一步復甦。