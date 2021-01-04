日本首都圈緊急狀態若持續一個月 經濟損失恐達3.3兆日圓

日本政府打算針對疫情嚴重的首都圈一都三縣 (東京都、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣) 發布「緊急事態宣言」、宣布進入緊急狀態，才剛復甦的日本經濟很有可能再度陷入谷底。首都圈一都三縣的經濟規模占全日本的 1/3，有試算指出，若緊急狀態持續一個月之久，營業活動及外出自肅所失去的個人消費，最高恐高達 3.3 兆日圓。

日本第一生命經濟研究所的首席經濟學家永濱利廣，在假設一都三縣進入為期一個月的緊急狀態，民眾因避免不必要或不急迫的外出而造成消費停止，計算出這個數字。若基於 GDP 來計算，扣除進口減少，則是認為在統計上將會出現 2.8 兆日圓損失。

如果分析近年來日本 GDP 與僱用環境之間的關係，如此損失恐伴隨著 14.7 萬人的失業發生。日本 11 月的完全失業率報 2.9%、相隔五個月出現改善，就單純計算來看，將出現 0.2% 的惡化。

日本在去年 4 至 5 月進入緊急狀態，由於外出自肅的影響，零售、餐飲、觀光以及與人有關的交通等各項產業都受到嚴重衝擊。在這回的緊急狀態，雖然預估影響層面將侷限在以餐飲業為主的行業，不過對於年度末的業績影響，也勢必難以避免。

三菱日聯研究諮詢公司的首席研究員小林真一郎表示，若因為緊急狀態的關係，造成企業主在景氣復甦方面的期待情緒轉向悲觀，可能導致事業規模縮小、倒閉，或提前退休等的數量增加。他在進行分析後認為，第一季的經濟就算出現二位數的負成長，也不覺得奇怪。