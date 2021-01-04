〈台股盤後〉權值三王領軍多頭開紅盤報喜 攻上14902點創新高

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2021年1月4號15點6分

台股 2021 年開紅盤股匯齊揚，台股 (4) 今日由權值股台積電、鴻海、大立光權值三王領軍多頭，加上鴻海集團與汽車概念股助攻，推升指數終場大漲 169.5 點收在 14902.03 點，成交量跳增至 3457.41 億元。

新台幣新的一年升勢不墜，盤中勁揚逾 4 角升破 28.1 元關卡，熱錢湧入推升台股走勢，今天盤勢改由電子族群主導，交易量占大盤比重將近 8 成，盤中大漲逾 200 點帶動指數高點觸及 14936.85 點，頗有朝「萬五」叩關意味，但尾盤受聯電、華邦電、旺宏等個股賣壓拉回，漲勢小幅收斂。

權值股台積電與鴻海股價連袂攻上波段新高，其中台積電在買盤推升下，股價終場大漲 6 元，收 536 元；鴻海股價大漲逾 8%，盤中股價短暫攻上百元關卡拉回，終場上漲 7.9 元收在 99.9 元。

鴻海股價勁揚連帶讓泛鴻海集團沾光受惠，包括乙盛 - KY、建漢、廣宇、榮創全都攻上漲停作收，中揚光終場大漲近 6%，亞太電、訊芯 - KY、京鼎、臻鼎 - KY、鴻準終場上漲逾 4% 做收。

特斯拉概念股中貿聯 - KY、錩新、和大全都亮起漲停紅燈，世德、亞光分別有 6%、5% 以上漲幅。

航運族群在報價續揚加持下，股價持續攻高，長榮、陽明與志信同步亮漲停紅燈，其中長榮爆量大漲交易量暴增至 51 萬餘張，陽明也有 10 萬多張交易量，其他包括建新國際、萬海盤中分別大漲逾 9%、7%。

LED 族群今天表現也強勢，包括億光、宏齊、榮創、艾迪森、御頂、光鋐、佰鴻、泰谷等 8 檔全都攻上漲停。

法人指出，台股開紅盤在資金重新回流電子股後，維繫多頭氣勢，終場帶量大漲近 200 點，推升指數朝「萬五」關卡邁進，預期在外資歸隊後，可望延續多頭氣勢，短線可留意低基期電子、汽車族群走勢變化。