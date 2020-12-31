外資全年賣股逾5400億元脫鉤創高行情 7檔金控股遭拋售

台股今 (31) 日適逢 2020 年封關續寫新高紀錄 14760 點，終場小漲 44.83 點，以 14732.53 點作收，三大法人再度同步呈現買超，合計在集中市場買超達 54 億元，就全年來看，即便台股全年狂漲 2735 點，外資仍賣超 5402.48 億元，賣超前 10 大標的有 7 檔是金控股，又以中信金賣超近 128 萬張最多，而以金額來看，台積電賣超近 1300 億元最多。

觀察今年外資賣超最多前 10 大標的，依序為中信金 127.8 萬張，聯電 103 萬張，玉山金 91.5 萬張，元大金近 90 萬張，兆豐金 83.8 萬張，永豐金 58.3 萬張，開發金 54.4 萬張，長榮航 50.2 萬張，第一金 45.6 萬張，臺企銀 45.3 萬張。

就金額來看，外資今年賣超最多者是台積電近 1300 億元，其次為聯電 323.5 億元，統一 300 億元左右。

就封關日來看，三大法人今合計買超 54 億元，其中，外資買超 49.7 億元，為連 2 買。

事實上，外資近 2 周來僅賣超 2 個交易日，買多於賣，法人認為，外資正提前布局元月行情，甚至不排除在今年操作方向明顯與市場脫鉤下，將擴大回補行情。而投信今日終結連 2 賣，轉為買超 3.89 億元，自營商也再度買超 8.08 億元。

外資今買超前 10 大標的依序為元大滬深 300 正 2 和強茂，均超過 1.1 萬張，鴻海、中鴻超過 6000 張，華夏、開發金、臺企銀、明基材和國喬均逾 5000 張，台聚近 5000 張。

外資今賣超前 10 大標的則有華邦電多達 5.1 萬張，元大台灣 50 反 1 4.2 萬張，聯電 3.4 萬張，群創 2.7 萬張，新光金和友達均超過 2.2 萬張，群益證逾 1.1 萬張，華新、中纖和長榮航也超過 4000 張。

投信方面，今日買超前 10 大標的依序有台玻 4400 餘張，中鴻近 4000 張，華邦電超過 3000 張，佳世達 2500 餘張，台塑、元太均超過 1000 張，順德近 1000 張，微星和聯詠均逾 700 張，台塑化 500 餘張。

投信今日賣超前 10 大標的分別有友達超過 1 萬張，群創 3500 餘張，中興電超過 2000 張，晶技、啟碁、敦泰、華航和萬海均超過 1000 張，長榮航和元晶也逾 800 張。

法人樂觀看待，指數穩守月線支撐，尤其昨日摩台拉高結算，反映外資偏多態度，元月在外資全面歸隊後，行情仍有看頭。