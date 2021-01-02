台組裝代工廠赴印度投資 仍有文化制度、中印關係惡化挑戰需面對

貿易戰加速企業全球布局腳步，除了蘋果 (AAPL-US) 加大力道投資印度外，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 也計畫重返印度，加上印度政府積極招商、提供補貼，印度可望成為下一個全球製造重鎮，台灣組裝代工廠也陸續配合客戶，赴印度投資設廠，但產業人士直言，印度製造仍有種姓制度、文化、中印關係惡化等挑戰需面對。

觀察台灣組裝代工廠赴印度投資狀況，以鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW) 腳步最快，和碩 (4938-TW) 則是在去年跟進，2 月成立子公司後便開始尋覓設廠位置，加速投資腳步，預計最快今年下半年投產，廣達 (2382-TW) 日前也被外媒點名設廠，仁寶 (2324-TW) 集團則透露印度設廠也是考量之一。

不過去年 12 月緯創印度新廠發生暴動事件，震驚全球，不僅公司辦公設備被破壞，包含產線、甚至產品庫存也遭竊，截至目前該廠仍在停工調查階段，尚未復工，也讓投資印度蒙上一層陰影。

產業人士指出，或許緯創印度廠事件僅是個案，但對台廠赴印度設廠來說，仍有許多挑戰需克服，包含種姓制度至今仍深深影響印度社會、加上當地官方語言多達 70 多種及邦聯行政體系，都為印度設廠增添難度，此外，中、印近期數度交惡，也可能會影響零組件供給運輸狀況。

不過就以市場角度而言，印度人口逾 13 億人僅次中國，極具發展潛力，內需市場龐大，隨著美中貿易爭端不斷，印度、東南亞等國成為廠商將低「中國製造」的避風港，加上印度政府陸續推出相關鼓勵生產獎勵計畫，積極吸引外商投資，成為不少企業海外布局的首選地。

台灣組裝代工廠從過去集中中國投資設廠，近年則因應全球化、區域經濟競爭風險增加，擬強化在地化生產，擴大非中國生產比重，同時也配合客戶要求赴印度、美國、東協等國家生產，但過往在中國成功的投資環境也勢必打掉重練，包含投資法規、當地文化、員工溝通、供應鏈布局等，一如過往是企業大老們全球設廠的重要考驗。