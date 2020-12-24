仿照人民幣中間價 易綱：健全利率走廊機制

周四 (24 日) 中國人行行長易綱表示未來貨幣政策將朝向健全利率走廊機制，引導市場利率圍繞在央行政策利率為中樞上下波動。強化貸款市場報價利率改革，帶動存款利率逐步走向市場化，使央行政策利率透過市場利率向貸款利率和存款利率順暢傳遞。

易綱直指公開市場操作利率為短期政策利率，而中期借貸便利利率則為中期政策利率。這有如人民幣中間價設定的意味，代表未來短、中期市場利率將保持在相對應的政策利率指導區間波動。

另一方面易綱也表示中國人行將持續推進數位貨幣研發，在可控制的範圍內漸進試點，健全法定數位貨幣法律架構。

易綱認為目前中國經濟正轉向高品質發展，在這經濟轉型、改善經濟結構的重要時期，需要以現代中央銀行制度作為重要支撐，既能支援經濟轉型升級，又防止發生嚴重通貨膨脹或通貨緊縮，以及系統性金融風險。

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他又指建設現代中央銀行制度的目標是建立有助於實現貨幣穩定、充分就業、金融穩定、國際收支平衡等四大層面。而有完備的貨幣供應調控機制是穩定這四大層面的核心。

對此有專家表示未來中國人行在貨幣政策操作上會更加「精準」，有預測性，且政策不急轉彎。今年中國貨幣政策重點放在應急與紓困，到了 2021 年貨幣政策將漸漸回歸常態，部分應急、臨時性的政策將慢慢退場，中國人行透過公開市場操作和中期借貸便利操作進行流動性的收放將是常態。

此外中國中央經濟工作會議也對 2021 年總體政策明確定調，不急轉彎的說法給市場吃下一顆定心丸。就貨幣政策而言，會中強調，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。

