〈台股盤前要聞〉金融三業前11月大賺、敦泰觸控IC擬喊漲 今日必看財經新聞

台股今 (31) 日封關，盤前要聞共有九大重點，包括金融三業前 11 月稅前盈餘高達 6463 億元，續創歷史新高；匯頂觸控 IC 將漲價 3 成，敦泰評估是否跟漲；以及鴻海看好雲端產品需求暢旺，斥 8.6 億元設新公司擴產，以下是必看重要財經新聞。

金融三業前 11 月稅前獲利 6463 億元 續寫歷史新高

金管會昨 (30) 日公布，銀行、證券、保險 (金融三業) 今 (2020) 年前 11 月稅前盈餘高達 6463.03 億元，不僅較去年同期的 6215.41 億元、成長近 4%，更超越去年全年 6341 億元，續創歷史新高。不過，銀行業因降息衝擊利差，導致獲利衰退，刷新紀錄動能主要靠證券、保險業推升。閱讀全文...

觸控 IC 大缺 匯頂漲價 3 成 敦泰評估跟漲

中國 IC 設計廠匯頂發出漲價通知，觸控 IC GT9 系列明年 1 月起將調漲 3 成，由於驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) 與匯頂兩大廠幾乎獨霸中國觸控 IC 市場，法人看好敦泰跟進漲價機率高，對此，敦泰昨 (30) 日回應，市場供給確實吃緊，成本也增加，正在評估是否調漲價格。閱讀全文...

鴻海雲端產品需求旺 斥 8.6 億元設新公司擴產

鴻海 (2317-TW) 昨 (30) 日公告，透過子公司深圳富桂精密斥資人民幣 2 億元 (約新台幣 8.6 億元)，新設立海寧市統合電子，據悉，主要是因應伺服器、網通等雲端產品需求暢旺，現有產能滿載，因此展開擴產計畫。閱讀全文...

大立光明年 1/7 開法說 聚焦新客戶及高階鏡頭導入進度

大立光 (3008-TW) 將於明 (2021) 年 1 月 7 日召開法說會，除將公布 2020 年第四季的獲利數字外，也將釋出明年營運展望，市場關注大立光高階鏡頭獲客戶採用設計，及新客戶引進進度。閱讀全文...

12 月台灣製造業 PMI 為近 4 年來最快擴張 新增訂單指數創新高

中華經濟研究院昨 (30) 日公布 12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 連 6 個月擴張，且指數續揚 0.1 個百分點至 61.3%，創 2017 年 3 月以來最快擴張速度，其中，新增訂單指標攀升到 69.4%，不僅較上月增加 4.6 個百分點，更創歷來擴張最快表現。閱讀全文...

經濟部明公告「用電大戶」條款 將採總歸戶方式計算

經濟部預計今 (31) 日公布「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，俗稱用電大戶條款，預計明年 1 月 1 日正式上路，將要求用電大戶在 5 年內建置契約容量約 10% 綠電，據了解，經濟部明公布版本，將以總歸戶計算義務量。閱讀全文...

陸資來台投資審議趨嚴 經濟部公告三大修法重點

經濟部投審會昨 (30) 日發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」第三條、第四條、第六條及相關解釋令，將強化投資許可辦法審議，以避免陸資以跨境多層投資方式規避審查，或陸資來台投資可能受大陸地區黨政軍決策指示等情況。閱讀全文...

台積電亞利桑那州新廠主帥出爐 由 Rick Cassidy 出任執行長暨總經理

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 負責主導美國亞利桑那州廠主帥昨 (30) 日出爐，公司內部公告，自即日起，由現任企業策略辦公室資深副總經理 Rick Cassidy 兼任 TSMC Arizona 執行長暨總經理。閱讀全文...

台積電站上 525 元改寫收盤新高價 市值攀至 13.61 兆元寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (30) 日一掃連日來的盤整走勢，股價開低走高，回神衝上 525 元，除平歷史新高價外，也改寫收盤新高，市值達 13 兆 6134 億元，寫新猷。閱讀全文...