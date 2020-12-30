因應川普擴大禁令 富時羅素擬踢除更多中企

美國財政部週一宣佈擴大中企投資禁令，將中國軍方背景企業的子公司納入適用範圍。全球指數公司富時羅素 (FTSE Russell) 週三 (30 日) 表示，後續可能將更多中資企業自指數中剔除。

自從川普 11 月簽署行政命令，禁止美國人投資具中國軍方背景的企業後，富時羅素、MSCI 和標普道瓊指數 (S&P Dow Jones Indices) 等公司紛紛將遭列入黑名單的中國企業自指數中剔除，以符合規定，然而，政府內部在黑名單企業子公司及相關企業是否納入的問題上仍意見分歧。

對此，美國財政部週一 (28 日) 發布指導意見澄清，川普在 11 月發布的行政命令適用於中國軍方控制或擁有企業的指數股票型基金 (ETF)，以及這些中國企業的子公司。

因應行政命令，富時羅素至今已將 9 家中企自指數中剔除，並於週一發布聲明表示，正在研究美國財政部的規定，評估移除更多中資企業的可能性。

根據先前報導，遭富時羅素踢出指數外的中企包含海康威視、中國鐵建、中國航天衛星、中交建、中國核工程建設集團、中國中車、曙光信息、中國化工以及定於明年 1 月踢除的中芯國際。

富時羅素重申，將在 2021 年 1 月 4 日發布公告，任何最新的踢除行動都將於 1 月 7 日起生效。

目前，MSCI 已宣布將 7 家中國公司發行的 10 種證券自該指數踢除，標普道瓊指數則表示，將根據川普行政命令剔除 10 家中國公司的證券。