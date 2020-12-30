單日新增病例數破5萬人 專家：英國未來幾週內恐進入災難

新冠肺炎疫情持續延燒，英國地區疫情仍然嚴重。在英國週一 (28 日) 的新增病例數達到逾 4 萬人新高後，英國週二 (29 日) 新增病例數達到 5 萬 3135 例，再度創下新高，單日死亡人數更升至 414 人。

數據顯示，英國週二新增病例數達到 5 萬 3135 例，單日死亡人數也從周一的 357 人上升至 414 人，英國累積總死亡人數達到 7 萬 1567 人，英國與義大利被同列為歐洲死亡率和死亡人數最高的國家。

英國公共衛生部高級醫學顧問 Susan Hopkins 表示：「我們在英國持續看到感染率的上升，尤其令人擔憂，因為我們的醫院處於滿溢的狀態。」她也補充表示，單日新增病例數的增加，部分是反映了聖誕節假期而導致的報告延誤，但這些數數也在很大程度上反映了實際感染的增加。

英國在上周末發現新變種病毒，使得倫敦等地區陷入更嚴格的防疫封鎖措施當中。變種病毒株「B.1.1.7」使得病毒傳染力增加 70%，並對兒童更具傳染力，導致該國實行了更嚴格的 4 級防疫限制，在一年中最繁忙的購物季期間，許多商店被迫關閉。

政府顧問和主要流行病學家 Andrew Hayward 日前警告表示，如果英國不針對這種傳染性更強的病毒採取更嚴厲的限制措施，英國將在未來幾週內進入災難。

目前，倫敦和周邊地區處於最嚴格的防疫限制當中，根據規定，非必要商店和大多數商家皆不向公眾開放，並且幾乎所有面對面的社交活動都被禁止。但是，在英國大部分地區的限制措施有所放寬，以允許家人在聖誕節聚會。許多衛生官員認為，聖誕節可能會導致感染率激增。