12月台灣製造業PMI為近4年來最快擴張 新增訂單指數創新高

中華經濟研究院今 (30) 日公布 12 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 連 6 個月擴張，且指數續揚 0.1 個百分點至 61.3%，創 2017 年 3 月以來最快擴張速度，其中，新增訂單指標攀升到 69.4%，不僅較上月增加 4.6 個百分點，更創歷來擴張最快表現。

中經院院長張傳章說明，除了電子業獨強，可看到傳統產業也逐漸復甦，不過，海運市場缺櫃問題導致廠商交貨期拉長，也導致存貨指標轉為緊縮。

此次五項 PMI 組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨轉為緊縮。

而製造業六大產業 PMI 皆呈現擴張，依擴張速度排序為交通工具產業 (65.9%)、食品暨紡織產業 (64.1%)、化學暨生技醫療產業 (63.0%)、基礎原物料產業 (62.0%)、電力暨機械設備產業 (61.5%) 與電子暨光學產業 (60.4%)。

同時，中經院公布製造業「未來六個月展望」指數續揚 6.5 個百分點至 69.9%，創最快擴張速度，反映廠商對後市看法趨於樂觀，其中，電子暨光學產業 (70.5%)、基礎原物料產業 (71.3%) 與電力暨機械設備產業 (74.4%) 皆來到 70.0% 以上的擴張速度，指數分別續揚 9.6、5.7 和 12.5 個百分點，而基礎原物料產業更創下最快擴張速度。

另外，中經院公布 12 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 續揚 1.2 個百分點至 55.0%，連 7 月擴張。

NMI 四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升；而八大產業中，共七大產業 NMI 呈擴張，依速度排序為運輸倉儲業 (59.4%)、營造暨不動產業 (59.3%)、金融保險業 (57.7%)、資訊暨通訊傳播業 (57.0%)、批發業 (55.4%)、教育暨專業科學業 (52.2%) 和零售業 (51.6%)，僅住宿餐飲業 NMI(47.5%) 仍持續緊縮。

而非製造業「未來六個月展望」指數同樣連 7 月擴張，惟本月回跌 1.2 個百分點至 54.9，僅住宿餐飲業 (40.0%) 回報未來 6 個月展望緊縮，反映疫情的不確定性影響。