防疫封鎖下 歐元區12月綜合PMI仍優於預期

根據 IHS Markit 最新公布的數據顯示，歐元區 12 月的商業活動表現優於預期，歐元區 12 月綜合採購經理指數 (PMI) 初值升至 49.8，創下兩個月來新高，不過仍落在萎縮區間。

數據顯示，歐元區 12 月綜合 PMI 初值升至 12 月的 49.8，高於 11 月的 45.3，並高於市場預期的 45.8，不過仍低於成長與萎縮的榮枯分界線 50。

歐元區 12 月製造業 PMI 初值則升至 55.5，高於市場預期的 53，也高於前值的 53.8。歐元區 12 月服務業 PMI 初值則升至 47.3，高於市場預期的 41.9，並高於前值的 41.7，創下三個月來新高，不過仍落在萎縮區間。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「歐元區 12 月份的經濟表現好於預期，數據暗示歐元區經濟在新的防疫封鎖措施下於 11 月暴跌後趨於穩定。因此，第四季的經濟衰退預期不會項像是年初疫情時的嚴重，不過各產業的情況喜憂參半。」

德國在近日實行了更多限制措施，關閉了學校和非必要商家。數據顯示德國 12 月製造業 PMI 初值意外回升至 58.6，好於前值的 57.8，創下 34 個月來新高，並好於市場預期的 56.5。德國 12 月服務業 PMI 初值升至 47.7，高於前值的 46，並高於市場預期的 44。德國 12 月綜合 PMI 則升至 52.5，高於前值的 51.7。

根據世界衛生組織的數據，自從大流行於早春爆發以來，歐洲新冠肺炎肺炎病例數已超過 2200 萬例，並且死亡病例數達到 493,000 多人。