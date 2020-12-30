

◆盤勢分析

1. 美股早盤續創新高紀錄，但隨 2000 美元紓困案遭共和黨領袖封殺，新冠疫情增溫等負面影響，收盤四大指數收盤翻黑，跌幅介於 - 0.38%~-0.22%。其中，APPLE、GOOGLE、微軟、AMD、MU 等重要科技股走勢疲弱。聯電 ADR 下跌 3.82%。

2. 周二台早盤再創 14547 歷史新高點，但盤中資金持續移往傳產類股，電子族群壓抑部分指數上揚，終場加權指數收在 14472.05 點，下跌 0.08%。

3.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.95%，收 179.45 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周二台股收長上影黑 K 棒，短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量 2,878.61 億元，後續需維持價漲量增趨勢為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標低檔向上，MACD 柱狀體零軸之下上揚。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 54.52 億元；外資 - 12.09 億元、投信 - 8.22 億元、自營商 - 34.21 億元。

5. 航運 : 全球貨櫃輪持續缺櫃，航運相關個股 2603 長榮、2615 萬海、2609 陽明、2612 中航、2617 台航等利多不斷，週二早盤再度吸引資金進入，股價快速衝高，但因短線漲多，加上成交量暴增，周二股價呈現大幅波動

6. 鋼鐵 : 國際廢鋼原料行情上揚，H 型鋼產品價格上揚，周二 2006 東和鋼鐵股價穩定上漲，同族群 2017 官田鋼強勢漲停；2031 新光鋼、2027 大成鋼抗跌。

7. 紙類 / 化工 : 今年以來全球性原物料價格飆漲，國內紙類報價喊漲，1907 永豐餘、1904 正隆、1909 榮成開高走低。此外，1718 中纖、1710 東聯股價飄高。

8. 矽晶圓 : 6488 環球晶董座表示矽晶圓後續報價不看淡，周二收盤股價上漲 6%，帶領 6182 合晶、5483 中美晶逆勢抗跌。

9. 觀盤重點：隨指數創高，航運、造紙、記憶體、面板族群，成為短期資金追逐標的，然而台股要進入長假、避免單股重壓與追高風險；後續選股方面，具成長性的權值股、驅動 IC、鋼鐵、車用、半導體設備可做追蹤。

10. 散戶衝 航運股爆天量：台股近期由航運類股獨領風騷，然 29 日獲利回吐巨浪來襲，類股成交金額暴衝至 643.66 億元，占大盤逾二成，當沖比也攀升至 52％，雙創史上新高。市場預期爆量後作頭疑慮頗高，但長線仍看好。2609 陽明公布 11 月自結獲利超乎市場預期，繳出每股純益 0.92 元的好成績單，股價已連續三個交易日鎖住漲停，並帶動航運類股全面齊漲。建議投資短線慎防追高的風險。

11. 宅經濟火 DRAM 報價看漲三成：新冠肺炎疫情出現新變數，宅經濟持續，帶動相關 DRAM 採購量大增，DRAM 報價開始呈現向上循環，其中以 Consumer DRAM 最為正面，推估明年全年報價將反彈 25-30%，市場預期 DRAM 廠 2408 南亞科年獲利有望大增三成以上。研調機構集邦科技旗下半導體研究處指出，DRAM 庫存已經過兩季以上修正，明年第 1 季買方將提高庫庫存水位，1 季合約價將同步跟上，看好 2021 全年報價將反彈約 25-30%。建議拉回偏多操作。