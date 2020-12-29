傳特斯拉計畫整合蘋果和亞馬遜的音樂串流平台服務

據報導，有知情人士表示，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 計畫在未來電動車車載娛樂系統內添加蘋果的 (AAPL-US) 和和亞馬遜 (AMZN-US) 音樂串流平台 Apple Music 和 Amazon Music。

報導指出，儘管大多數汽車製造商都傾向使用 Android Auto 和 Apple CarPlay 的手機鏡像功能來撥放汽車內的媒體系統，但特斯拉仍堅持將音樂串流服務集合到自家車內系統界面中，其中最著名的就是，特斯拉已整合了音樂串流平台 Spotify。

用戶「green」在推特上表示，他發現特斯拉車載系統中，正在嘗試添加其他的串流音樂服務來源，包括 Amazon Music、同屬亞馬遜的 Audible 和 Apple Music。

特斯拉使用者介面的 音頻設定選單 (圖片：electrek)

特斯拉駕駛者將能夠通過音樂串流用戶的帳戶連接汽車內的系統，並直接在汽車使用者界面上進行操作，而不用再通過手機藍牙來使用。

目前不清楚媒體服務整合的時間，但是 green 指出，Tidal 似乎將是整合進程最快速的串流平台。

特斯拉執行長馬斯 (Elon Musk) 先前曾在推特上表示，最近幾年他曾考慮過把特斯拉賣給蘋果，但是蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 卻連跟他開會討論的興趣都沒有。特斯拉和蘋果向來在競爭矽谷內外的人才。馬斯克在 2015 年時稱蘋果是特斯拉的墳場，也曾打趣道「如果你在特斯拉沒成功，那就去蘋果公司工作吧。」

有知情人士先前表示，蘋果也正在推動自駕車技術發展，目標最快 2024 年生產一款搭載突破性、「下一階段」電池技術的汽車。不過，蘋果不曾承認製造汽車的計畫。