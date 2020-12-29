歐中投資協議快達陣 傳本周拍板

歐盟和中國投資協議談判進入最後階段，據說最快本周拍板定案，中國將進一步對歐盟開放市場。

周一在布魯塞爾一場外交官員聚集的會議中，歐盟執委會報告與北京談判進展，包括人權問題。與會官員無人反對，據悉最快本周就會宣布敲定協議。

一名外交官員說：「執委會報告了和中國協商取得的正面進展，包括勞工標準。大使們普遍樂見歐中談判的最新發展。」

歐盟執委會正趕在年底前的期限，推進這起 2013 年以來和中國磋商的協議。對歐盟來說，歐中投資協議是管理對中貿易的核心策略，內容包括移除投資中國的阻礙，如合資公司規定、特定產業外國持股限制等，影響金融服務、製造、房地產、環保、營建等產業。

歐盟還能藉此協議處理被歐美認定造成市場扭曲的政策，包括工業補貼、國家對企業控制、強迫技術轉移。

而對中國來說，此協議可以確保現有市場准入權，同時提供一些再生能源產業投資機會。中國一向希望打進歐盟能源市場，但基於國家安全風險，歐盟只同意北京進入再生能源市場的一小部分。

中國還能藉此鞏固成為主要地緣政治勢力的主張，或許還能限制歐盟對中國在當地投資更強硬的風險。中國一直把投資協議視為未來與歐盟展開自由貿易談判的起點，因歐盟主張必須先達成投資協議，再來談自貿協定。

去年資料顯示，對歐盟來說，中國是僅次於美國的第二大貿易夥伴，每日雙邊貿易額超過 10 億歐元 (12 億美元)。