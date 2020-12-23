5G、WiFi 6助陣 耕興明年產品結構「量價俱增」 營收再續創高

耕興 (6146-TW) 今 (23) 日召開法說會，展望明年，副董事長王新添指出，受惠無線通訊技術 5G、WiFi 6 規格提升，加上滲透率快速成長，整體產品結構「量價俱增」，法人估，耕興明年營收將年增雙位數，續創新高，獲利因產品組合優化，也將優於今年表現。

王新添指出，耕興今年原先預估 5G 手機接單約 60 款，但受惠滲透率快速成長，截至今年第三季為止，5G 機種接單數量已超過 80 款，今年全年達 100 款，其中，可結案數量達 60 款，遠超出今年預期。

展望明年，隨著 5G 基地台建置數量增加，5G 手機滲透率可望再拉升，依據多數研調機構指出，明年 5G 手機滲透率將達 35%，出貨量將較今年倍數成長，耕興也抱持同樣看法，並預估明年 5G 手機接單至少 100 款起跳。

此外，5G Sub 6 檢驗測試價格已較 4G 提升 50%，mmWave 也因檢測難度提高，價格是 4G 的 100%，目前也已接獲 5G Sub 6+mmWave 的手機機種，單案價格是 4G 的 100% 以上。

無線通訊除了室外的 5G 外，室內的 WiFi 6 規格也獲各大網通廠加速導入，耕興看好，隨著 5G 手機快速導入，WiFi 6 已成為 5G 手機的標配，且隨著美國衝刺 mmWave 技術，新技術 WiFi 6E 滲透率也快速成長，預計明年就會有新一波發酵。

王新添表示，WiFi 6 檢測價格也依循 5G 價格走勢，WiFi 6 較 WiFi 5 提升 50%，WiFi 6E 也較 WiFi 5 提升 100%，整體產品結構優化下，加上新設備的產品稼動率提升，以及員工對於新品檢測的操作熟悉度增加，明年毛利率將再優今年。