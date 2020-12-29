〈紐約匯市〉英歐協議達陣+川普簽署刺激法案 美元、歐元攀高

英歐貿易協議趕在脫歐過渡期結束七天前達陣，加上美國總統川普終於決定趕在政府關門前簽署新的抗疫紓困計畫，投資人風險胃納擴大，歐元周一 (28 日) 勁揚，美元回貶。

英國和歐盟上周四敲定脫歐貿易協議，德國商業銀行外匯研究主管 Ulrich Leuchtmann 說：「我們看到市場繼續出硬脫歐風險因素。」

川普周日將 2.3 兆美元紓困和預算計畫簽署立法，讓上千萬美國民眾可繼續領取失業津貼，並且避免聯邦政府關門。

追蹤一籃子貨幣對美元的 DXY 美元指數上漲 0.14% 至 90.32。

由於風險胃納擴大，歐元兌日圓升值 0.43% 至 126.77 日圓，歐元兌瑞郎攀升 0.04% 至 1.0858 瑞郎，盤中一度升至 1.0892 瑞郎。

歐元兌美元報 1.2209 美元，貶值 0.09%。歐元兌英鎊勁揚 1% 至 0.9077 便士。

Nordea 全球首席外匯和利率策略師 Andreas Steno Larsen 說：「我認為，市場緩慢但確實正坦承，這對英國而言不是最佳協議。這只是個非常單薄的協議，避免英歐關係走到懸崖邊緣，但 2021 年仍有很大的差距需要解決，也沒有保障無摩擦貿易。」

目前投資人看空 2021 年美元走勢，因聯準會 (Fed) 將繼續保持近零利率，而美國經濟從疫情造成的衝擊中復甦仍有難度。

Brown Brothers Harriman 外匯策略全球主管 Win Thin 預估，美元指數將下探 88.25 的 2018 年 2 月低點，接下來的走勢將絕大部分取決於美國 2021 年控制疫情的程度，以及進一步財政刺激的前景。

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