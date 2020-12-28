英國終於脫歐 瑞銀看好股匯中長線表現

英國終於在聖誕節前達成脫歐的「分手」協議，激勵英鎊強彈至 1.36 美元，瑞銀表示，從中期來看，仍看好英鎊與英國股票。

瑞銀指出，脫歐風險今年讓各英國資產承受不同程度的壓力，值得注意的是，這份長達 1246 頁的新自由貿易協定只涵蓋貨物領域，儘管實施零關稅零配額，但雙方日後需要就海關證書印發及邊境檢查等程序作出調整。

瑞銀表示，對英國經濟舉足輕重的服務業並不在這份協定內，但雙方可以加入條款以防止業務中斷，抗疫限制短期對經濟的影響更大，但疫苗應有助於解除抗疫措施及經濟復甦。

根據媒體報導，繼輝瑞、BioNTech 疫苗後英國下周起開始為國民接種注射阿斯利康 / 牛津大學疫苗，首批足夠 200 萬人使用，明年 3 月開展大規模接種。

瑞銀表示，英國央行在 2 月召開貨幣政策會議時, 經濟前景將有所改善，央行不用進一步放鬆政策，隨著疫情受控及英歐達成貿易談判, 在美元走軟趨勢下, 英鎊明年將進入 1.40 至 1.43 美元區間。

從投資標的來看，相對偏好英國股票，其中 12 個月歷史市占率跟全球股票相比折讓 20%, 明年盈利增加卻接近 40%，短期來說針對國內市場的英股可能會跑贏國際業務比重較高的股票。

瑞銀表示，英國股票對英國經濟敏感度更高，而海外收益將受到英鎊走強的負面影響，但當明年全球經濟加快復甦，也可能有利於企業的國際業務。