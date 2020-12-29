〈台股盤前要聞〉景氣燈號連四亮綠燈、手機不附充電器成標配 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有六大重點，包括 11 月景氣燈號迎來第四顆穩定綠燈；小米新機跟進蘋果取消附贈充電器；以及億光明年營收可望雙位數成長，以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

〈景氣燈號〉11 月對策信號分數再增 2 分創逾九年新高 連四亮綠燈

國發會昨 (28) 日公布 11 月景氣對策信號綜合判斷分數為 30 分，較 10 月增加 2 分，燈號續亮綠燈，分數也創下 2011 年 4 月以來新高，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟維持穩定成長。閱讀全文...

手機不附充電器成「標配」Type C 市場規模再擴大

小米昨 (28) 日宣布，新款手機包裝將取消附贈充電器，成為繼三星後，第二家跟進蘋果 (AAPL-US) 的手機品牌業者，市場看好，不附充電器將成為另類「標配」，有助外購快充頭需求快速成長，帶動整體 Type C 市場規模再擴大，業者如偉詮電 (2436-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、創惟 (6104-TW) 都可望大啖商機。閱讀全文...

〈億光法說〉三動能推升 明年營收雙位數成長、毛利率優今年

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 昨 (28) 日召開法說，發言人施宇耿表示，明年在不可見光、背光與車用三大產品應用推升下，營收可望雙位數成長，也因高毛利產品線比重提升，毛利率可望稍優於今年。閱讀全文...

〈景氣燈號〉領先、同時指標續揚 12 月可望挑戰轉亮黃紅燈

國內景氣持續回溫，11 月景氣對策信號連四亮出穩定綠燈，分數攀上逾九年半新高，市場認為，12 月將有機會挑戰轉亮「黃紅燈」，展望未來，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，景氣領先、同時指標持續上升，代表國內經濟回穩趨勢不變，但近期國際疫情升溫仍是最大變數。閱讀全文...

12 月 CCI 微跌 投資股票信心脫離低點連 2 彈

中央大學台灣經濟發展研究中心昨 (28) 日公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 70.9 點，月減 2 點，近 5 個月來信心水準值差異不大，而 6 項調查指標中有 2 項指標上升，以投資股票信心上升最多，從歷史低檔連 2 月彈升，反映投資人對台股處在高點震盪，信心逐漸增強。閱讀全文...

傳赴高雄設 1 奈米廠 台積電：不排除但目前沒規劃

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出將在高雄設 1 奈米、埃米廠，對此，台積電昨 (28) 日以董事長劉德音先前的說法回應，不排除、但目前沒有規劃。閱讀全文...