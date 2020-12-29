內資力拱台股續創新高 元旦後外資歸隊有利指數漲勢

無懼歐美疫情延燒與耶誕假期外資休兵，台股在內資買盤力拱下，指數持續攻上歷史新高站上 14483 點，投信表示，預期在元旦假期結束後，隨著外資陸續歸隊，可望助攻台股漲勢，持續推升指數表現。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，疫情對台股的影響逐漸淡化，昨 (28) 日收在最高 14483.07 點，其中防疫概念股並未隨疫情再起而獲市場聚焦，反而由需求面實質回升帶動價格走揚的類股，例如航運、電子元件、原物料、消費內需相關等，成為拉抬多頭的主力。

葉獻文表示，儘管近期外資放假，台股指數動能僅由內資撐場，預期元旦假期過後外資歸隊，將重啟買盤，由內外資共襄盛舉這波首季作夢行情，持續推升指數表現。

葉獻文進一步分析，從基本面來看，台股確實有走高的理由，受惠 iPhone 銷售遞延、遠距需求延續，以及 5G、高效能運算等需求高漲，台灣 11 月外銷訂單 577.8 億美元，續創歷年單月新高，年增率由 9.1% 大幅彈升至 29.7%，呈現連 9 紅。

此外，台灣在全球半導體產業中具領先優勢，有助科技接單續居高檔；另一方面，受惠國際原物料價格回升，以及市場需求增溫，帶動傳統貨品接單好轉，預估 12 月整體接單狀況有望維持樂觀，進而推進外銷訂單年增率可望持續增長，呈現連 10 紅。

就產業長線發展來看，帶動半導體和電子元件需求持續走升的 5G、高速運算、新能源車等新科技趨勢族群，仍會是明年提振台股多頭續航力的主要推手；而隨著軟硬體需求面同步提升，2021 年的 5G 手機普及率有望超過 4 成，出貨量隨之翻倍成長，由 5G 所帶動的半導體需求也將跟著水漲船高。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，近期台股盤勢仍維持高檔震盪格局，而反映部分族群受惠庫存偏低帶來的供需緊俏狀況，持續為驅動台股表現的重要動能，其中又以具漲價題材的個股與族群表現尤其亮眼。

根據安聯投信研究評估，台股企業於 2021 年整體獲利有望成長約 15%，若從接單狀況推算，科技股基本面的強勁局勢有望維持至 2021 上半年；從類股及題材來看，包括 5G 網路、電動車、雲端高效能運算及如 Mini LED 等皆仍具成長性。

