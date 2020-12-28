手機不附充電器成「標配」Type C市場規模再擴大

小米今 (28) 日宣布，新款手機包裝將取消附贈充電器，成為繼三星後，第二家跟進蘋果 (AAPL-US) 的手機品牌業者，市場看好，不附充電器將成為另類「標配」，有助外購快充頭需求快速成長，帶動整體 Type C 市場規模再擴大，業者如偉詮電 (2436-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、創惟 (6104-TW) 都可望大啖商機。

自蘋果宣布不附充電器後，三星、小米皆陸續跟進，除了響應環保外，也因成本可望進一步降低，促使各家業者改變策略，同時，由於 5G 手機耗電量較 4G 大幅提升，電池容量未有明顯改變下，快充成為大眾的主流選擇。

偉詮電指出，隨著 5G 手機快充成標配，各手機大廠皆積極導入 USB PD，目前已接獲第二家中系手機大廠訂單，預計明年上半年放量出貨，且不僅供應充電端，還有手機裝置端，有助 USB PD 出貨量成長。

威鋒電子也引用 IHS 報告指出，2019-2024 年 Type C 接口整體出貨量年複合成長率將達 30% 以上，而威鋒去年、今年營收年增幅也差不多落在該區間，看好明年營收也有相當增幅。

創惟則因通吃蘋果、非蘋陣營，受惠不附充電頭趨勢成形，整體 Type C 市場規模擴大，也可望同步受惠，挹注明年營運。