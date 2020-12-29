【郭恭克專欄】疫苗牽動2021全球經濟展望 台股基本面、資金面有利續攻堅

秋冬季節歐美疫情復炙，染疫人數持續攀新高，英國甚至傳出新變種病毒傳染力超過原病毒的七成，全球超過二十個國家對英國航班實施限航令。另一方面，歐美國家亦正如火如荼開始分批接種肺炎疫苗，疫苗對抑制疫情的有效性強弱將面臨實際考驗，亦將左右未來市場信心，決定 2021 年全球經濟是否能平順復甦的關鍵因素。

據美聯社報導，川普周日 (12/27) 改變心意同意簽署總規模 2.3 兆美元的財政與紓困方案，避免聯邦機構可能在周二關閉的危機。此一紓困法案包括發給美國民眾的新一輪刺激支票六百美元現金、失業救濟，以及小企業貸款。預期可為第四季因疫情攀高而降溫的經濟復甦再添柴火。

美第四季經濟數據雖因疫情復炙而降溫，但四大指數於 12 月仍同步續創新高。道瓊指數 12 月初至 24 日上漲 1.89%、S&P500 指數上漲 2.25%、那斯達克指數上漲 4.97%、費半指數上漲 3.26%，資訊電子及半導體等科技類股漲幅仍明顯領先傳統產業及金融服業務等，顯見受疫情影響，正常經濟活動仍尚未恢復疫情爆發前景況，壓抑道瓊及 S&P500 指數漲勢。

受染疫人數持續攀高衝擊，美國第四季就業復甦步伐開始出現停滯，房屋市場亦開始降溫。疫苗接種後的有效性將在第一季受到考驗，新增染疫人數是否明顯降低，勢必成為全球關注焦點。

截至 12 月 19 日止的美國單周初領失業救濟金人數為 80.3 萬人，連續兩周上升後再度下降，四周移動平均數為 81.825 萬人，連續三周上升，仍為 10 月中旬後最高，就業市場復甦步伐因疫情而停滯，甚至出現惡化傾向，尚未出現再度明顯好轉跡象。

圖、美國單周初領失業救濟金人數與四周移動平均數

美國 11 月成屋年率銷售戶數從 10 月創 2006 年 3 月以來單月銷售最高年率戶數 686 萬戶，11 月下降至 669 萬戶，11 月年增率從 10 月的 26.62%、創 2009 年 11 月以來最高小幅下降至 25.75%、連續 5 個月正成長，仍維持熱絡市況，受惠長期貸款利率續創新低，美國房市景氣已連續第 5 個月超越疫情爆發前景氣水準。

圖、美國成屋年率銷售年率戶數

美國新屋銷售 11 月年率銷售戶數自 10 月的 94.5 萬戶，回落至 84.1 萬戶，單月連續第 4 個月下降，從 7 月創 97.9 萬戶創 2006 年 11 月後新高後回落，新屋市場呈現降溫跡象，但年增率仍達 20.83%，連續第 7 個月正成長。美國的新屋銷售佔整體房市成交量雖僅約 16%，但成屋市場供給不足供應市場需求，新屋市場是否預告處於火熱的成屋市場亦將跟著持續降溫，應持續追蹤，在續創新低的房屋貸款利率支撐下，整體美國房市仍處於火熱狀態。

圖、美國新屋年率銷售年率戶數

美國總體經濟降溫，加上聯準會 12 月利率決策會議重申執行極度寬鬆貨幣政策方向短期不變，自 3 月開始墜落至接近零的 LIBOR 利率，至 12 月 24 日仍僅 0.081%，美元指數 12 月 17 日最低至 89.64、創 2018 年 4 月以來最低。弱勢美元使氾濫的美元資金全球外溢流竄，台幣匯率升壓不減，導致國內貨幣供給額持續創新高，台灣股市、房市多頭藉資金氾濫情勢，續演上漲行情。

圖、美元指數月 K 線圖

台灣 11 月出口年增率自 10 月的年增 11.24% 提高為年增 11.98%，連續 5 個月較去年同期正成長，創單月歷年次高，表現較預期的好。累計出口年增率自前 10 月的年增 3.38%，提高為前 11 月的 4.2%，顯示下半年連續 5 個月對外出口成長動能好轉，在 5G 等新興科技應用、遠距商機延續、蘋果新機熱銷、第四季年底出貨旺季效應顯現、庫存回補等因素助攻下，台灣對外出口動能維持強勢。

表、台灣各月出口統計數 (2019 年 3 月至 2020 年 11 月)

台灣 11 月外銷接單年增高達 29.75%，連續第 9 個月年增率正成長，前 11 月累計接單年增率從前 10 月的 4.82% 上升至 7.34%。外銷接單成長動能在第四季持續維持強勢，預告第四季、甚至 2021 年首季出口成長動能仍可期。

表、台灣各月外銷接單統計表 (資料期間：2019 年 1 月至 2020 年 11 月)

在外貿出口暢旺，因疫情抑制對外旅遊消費轉為內部消費，加上政府祭出刺激消費三倍券推升內需，台灣第三季經濟成長率攀高至 3.92％，預測第 4 季成長 3.28％。主計總處 109 全年經濟成長率預測上修 0.98% 至 2.54％，預測 110 年經濟成長率進一步上升至 3.83％。顯見主計總處對明年經濟展望抱持樂觀期待。

經濟基本面及氾濫的資金面仍有利於股市持續攻堅，但連續上漲後所累積的長期籌碼獲利賣壓，亦提高指數回檔整理風險 (年線乖離率仍處於近 10 年高檔區)。投資者務必以最新營運數據，嚴選優質投資標的、寧缺勿濫，適度控制持股比率，以規避大盤指數面臨的高檔風險。