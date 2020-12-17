【郭恭克專欄】美Q4經濟轉弱 紓困方案、疫苗普遍性牽動台股後市多空

美股在總統大選結果漸趨明朗、疫苗研發順利之下，11 月各大指數紛創新高。道瓊指數 11 月計漲幅達 11.84%，創過去二十年單月漲幅最高，12 月至 16 日續創新高、漲幅 1.74%；費城半導體指數漲幅 11 月高達 18.58%，指數續創新高，12 月至 16 日續漲 4.13%；那斯達克指數漲幅 11 月漲幅 11.8%，12 月至 16 日續漲 3.77%；S&P500 指數漲幅 11 月上漲 10.75%，12 月至 16 日續漲 2.2%。電子科技、半導體類股仍為美股多頭的領先族群。

台股上市指數 11 月上漲 9.38%，外資買超 1090 億，單月買超為 2019 年 10 月以後最高，12 月至 17 日續漲 3.91%，整體漲幅與美股那斯達克指數接近，稍微落後費城半導體指數。但若以台積電 (2330-TW) 來看，11 月股價上漲 11.23%，12 月續漲 6.24%；聯電 (2303-TW)11 月上漲 31.92%，12 月續漲 13.7%。台股在晶圓雙雄大漲之下，本波的漲勢與美股不遑多讓。

美國總統大選最終結果在台北時間 12 月 15 日經各州選舉人投票終於塵埃落定，由拜登以 306 票比 232 票取得入主白宮的最後一哩路。美國參眾兩院國會在國內就業市場再度出現警訊之際，加緊腳步擬定新一輪的經濟紓困折衷方案，規模從原先的兩兆美元，暫時縮減至 9080 億美元，市場正期待在疫苗開始接種的同時，經濟紓困方案在耶誕節假期前亦可在國會通過。

近一個月美國公布的總體經濟數據，除房市因房屋貸款利率續創新低而持續向上，維持火熱氣勢外，部分重要的經濟數據均出現降溫徵兆，尤其秋冬季節疫情再度惡化，導致就業市場復甦步伐停滯不前，恐將造成國內消費成長動能退潮，影響第四季及明年第一季的景氣復甦。

截至 12 月 5 日止的美國單周初領失業救濟金人數為 85.3 萬人，創 9 月 19 日當周以來新高，四周移動平均數為 77.6 萬人，創 10 月 31 日當周後最高，顯示美國就業市場復甦步伐在秋冬疫情再度惡化之下，過去一個月明顯停滯，甚至出現惡化傾向。

圖、美國單周初領失業救濟金人數與四周移動平均數趨勢

美國製造業 ISM 採購經理人指數 11 月回落至 57.5，非製造業採購經理人指數回落至 55.9。製造業採購經理人指數同步回落，尤其非製造業採購經理人指數連續兩個月自高檔回落，對照零售銷售月增率連續兩個月轉為負成長，可能為國內消費成長動能轉弱的重要警訊。

圖、美國 ISM 製造業採購經理人指數走勢圖

圖、美國 ISM 非製造業採購經理人指數走勢圖

10 月零售額月增率自原先公布的月增 0.3%，轉為月減 0.1%，11 月零售額月減 1.1%，成長率創近 7 個月最低。11 月零售銷售年增率自 9 月的 6.09%，10 月 5.49%，下降至 4.1%，隱含零售消費成長動能於過去兩個月出現弱化危機。對照 10 月個人消費支出月增率下降至月增 0.5%，創 4 月以來最低，而民眾儲蓄率雖自武漢肺炎後的 4 月高峰 33.7%，持續下降至 13.6%，但仍明顯高於疫情爆發前的常態性低於 10% 的水平，顯示美國民眾在疫情尚未得到舒緩、經濟活動受限影響就業市場之下，消費心態維持保守態度。

圖、美國零售額月增率變動圖：11 月減 1.1%，成長率創近 7 個月最低。

圖、美國個人支出月增率變動圖：10 月增率下降至 0.5%，創 4 月以來最低。

在第四季總體經濟數據回落、就業市場停滯之下，美國聯準會（Fed）12 月 16 日於利率決策會議表示將持續購買政府債券，聯準會 (Fed) 利率維持接近零利率水準將持續到 2023 年。Fed 維持資產購買直到物價穩定回到 2% 以上水準，並在充分就業目標取得「實質性進一步進展。」直到經濟「顯著」改善為止。聯準會主席鮑威爾於利率決策會議後記者會再度重申極度寬鬆貨幣政策不變，並強調新一輪財政刺激的迫切性，敦促國會通過新的經濟紓困方案。

美國總統大選最終結果塵埃落定，美國國會於年底前通過財政紓困方案的可能性提高，聯準會貫徹極度貨幣寬鬆政策維持利率在歷史低點，支撐美股多頭不墜。但第四季經濟復甦動能因疫情復炙而轉弱，則可能造成美股高檔停滯或回檔，疫苗接種的有效性與接受度，將攸關跨年後的美股後市，亦是主導台股多空走向的關鍵因素。