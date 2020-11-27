【郭恭克專欄】美貨幣寬鬆短期不易改變 台幣資金氾濫 台股續創新高氣氛濃

美國總統大選最終結果雖未經官方正式宣告，但川普陣營鬆口讓部分政權交接工作進行，預告美國兩黨政權交接在明年 (2021) 一月二十日之前不致有太大插曲。武漢肺炎疫苗研發亦接近量產階段，明年初美國老年人口、醫護人員即可完成接種疫苗，一般預期明年五月後，美國經濟活動可能即可恢復常軌。

美股道瓊指數在總統大選結果漸趨明朗、疫苗研發順利之下，11 月初至 25 日累計漲幅達 12.72%，創過去 20 年單月漲幅最高；費城半導體指數漲幅高達 15.76%； 那斯達克指數漲幅 10.84%；S&P 500 指數漲幅達 11%。

美股趨勢呈現全面多頭格局，帶動外資 11 月至 26 日買超台股 1455 億，創 2016 年 7 月以後單月新高，台股指數最高至 13,951 點，再創指數歷史新高，預期在美國聯準會貨幣寬鬆政策短期不變，台幣匯率維持強勢、外部資金持續內流，台灣經濟第四季甚至明年上半年依舊不看淡之下，台股指數持續創新高空間依舊充滿想像。

圖、台股月 K 線與三大法人買賣超對照圖

上期專欄述及美國 10 月一般消費者物價指數 (CPI)、核心消費者物價指數 (CPI) 分別降至 1.2%、1.6%。顯示物價情勢雖已脫離谷底，但並未迅速竄高，並不存在美聯準會貨幣政策轉向的客觀條件。

近期因疫苗研發順利，市場對未來美國經濟展望轉趨樂觀，加上報載美國原油庫存及產量均減少，國際油價期貨價格走揚。北海布蘭特原油每桶價格自 11 月 2 日最低點 35.74 美元，至 11 月 25 日盤中最高來到 49.06 美元，顯示市場預期疫苗上市後，全球經濟活動可望順利重啟，將使各種能源需求快速增強，迅速推高近期油價。

圖、北海布蘭特原油期貨每桶報價日 K 線圖 (英國國際石油交易所)

從國際油價短期走勢，不免讓部分人士對通膨產生戒心，但若從國際油價長期走勢觀察，將會發現目前的油價水準仍在長期相對低檔區，近期油價上漲反應國際經濟展望已脫離疫情期間的經濟谷底期，雖然全球疫情尚未明顯趨緩，但疫苗的研發進度提供市場樂觀的經濟展望。

圖、北海布蘭特原油期貨每桶報價月 K 線圖 (英國國際石油交易所)

另從含括能源、金屬、農產品、畜產品和軟性商品等期貨合約的 CRB 指數 (Commodity Research Bureau Futures Price Index) 長期走勢觀察，可見武漢肺炎爆發後，CRB 指數一度下跌至 101.48 的歷史最低點，隨經濟景氣走過最惡劣的谷底期，各種能源、大宗商品等上游原物料需求逐漸恢復，CRB 指數快速反彈，9 月至 10 月雖呈現盤整，但 11 月以來再度隨國際油價上漲而走揚，至 11 月 25 日上漲至 160.39，相當接近武漢肺炎全球爆發前的 2 月高低區間 167~176。

圖、CRB 指數周 K 線圖

從短期 CRB 指數走勢，得出與原油價格走勢相當接近的結論：全球總體經濟確實已走過谷底，並朝復甦軌道前進。但若拉長時間軸觀察，北海布蘭特每桶價格在 2008 年 7 月最高達每桶 147.5 美元，CRB 指數最高達 473.97，與目前的水平仍有遙遠距離。

正常的經濟景氣擴張，通常伴隨著溫和漸進的物價上漲，誘使消費成長動能不致轉弱。現階段全球物價水準甫脫離通貨緊縮威脅，若疫情順利於 2021 年第二季明顯趨緩，勢必帶動物價緩步走揚，但尚不足以讓全球貨幣寬鬆政策迅速轉向。

美國聯準會 (Fed) 於 11 月利率決策會議會後聲明，強調在達到充分就業，並讓長期平均通膨率回到 2% 以上之前，將維持寬鬆的貨幣政策。截至 11 月 21 日當周，美國初領失業救濟金四周移動平均數為 74.85 萬人，為 4 月中旬以來首度回升，10 月失業率降至 6.9%，兩者與疫情爆發前的 30 萬人以下、3.5% 水準，仍有不小距離，聯準會極度寬鬆貨幣政策將不易迅速改變。

美國聯準會的聯邦基金利率自 3 月以來維持在 0 至 0.25% 之間，美元一周以內短期金融業拆款利率維持在 0.1% 以內，10 年期公債殖利率自 3 月跌落 1% 後，11 月上旬雖一度逼近 1% 整數關卡，但至 11 月 25 日回落至 0.88%。極度寬鬆貨幣政策導致美元指數走跌，氾濫的美元資金不僅推高美股指數，更外溢至其他國家，台幣受此影響，飽受升值壓力，成為台股指數屢創新高柴火。

圖、台股周 K 線與台幣匯率及美元指數走勢對照圖



外資 11 月至 26 日累計買超台股達 1455 億，從周 K 線觀察，指數 11 月連續 3 周續創歷史新高，各期主要平均線同步維持多頭排列，台股多方主導盤勢方向，但年線乖離率至 26 日收盤達 16.98%，進入近 10 年的長期高檔區，隱含任意追高指數或股價本益比偏高投資標的，將可能承擔指數或股價可能回檔整理的風險，依客觀營運數據，嚴選投資標的，可降低階段性可能回檔的風險。

下表為依最新上市櫃公司高告至 2020 年第三季財報，單季營業利益率連續三季上升，且 2020 年前 10 月累計營收年增率，獲利同步成長的低本益比 (30 倍以下) 公司供讀者投資追蹤參考。