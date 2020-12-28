外資提前歸隊股匯雙漲 台幣盤中攀23年半新高收28.525元

出口商年底拋匯需求強勁，加上部分外資提前歸隊，推升台北股匯雙漲，台股今 (28) 日漲逾百點，續創歷史新高 14483 點，新台幣兌美元一度強升逾 4 角，來到 28.101 元，改寫 23 年半新高，不過，在央行進場作價下，台幣升幅收斂，收 28.525 元，台北外匯市場成交值達 12.18 億美元，較上周五耶誕節量能明顯放大。

雖然受國際疫情影響，美元買盤逐漸回溫，但在出口商強勁拋匯需求下，新台幣兌美元今天以 28.28 元開出後，一度強升 4.4 角，衝上 28.101 元，續寫 23 年半新高，距離 28 元整數關卡只差一步。

央行尾盤按慣例進場調節，新台幣兌美元以 28.525 元作收，小貶 0.8 分，台北外匯市場成交金額 12.18 億美元。

外資以往耶誕假期要到元旦後才會陸續重回工作崗位，不過，美國總統川普周一晚間緊急簽署規模 9000 億美元的經濟刺激法案，帶動美股期指走揚，部分外資提前收假，大舉買超台股 129 億元，推升加權指數攀上歷史新高。

觀察今天非美貨幣表現，韓元兌美元約升值 0.19%，離岸人民幣、日圓分別貶值 0.26%、0.2%，英鎊則大幅貶值 0.56%，泰銖、紐元、澳幣同步走貶。