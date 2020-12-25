中保科技力助高雄打造智慧城市

中保科技 (9917-TW) 副董事長林建涵今 (25) 日應邀出席高雄市府「智慧城市旗艦團隊啟航儀式」，獲市長陳其邁親聘為高雄市府「智慧城市推動委員會」委員；林建涵代表中保科技捐贈智慧路燈相關設備，協助高雄市持續建置智慧城市。

林建涵指出，中保科技自今年初開始為高雄市政府規劃並執行「智慧城鄉計畫」，應用 5G 高速網路傳輸、道路安全監控、車流與車種即時分析、違停分析、車牌辨識、人流分析、智慧停車、空氣品質偵測、人員定位及推播、電子紙資訊看板與 IoT 整合系統平台等 11 個項目，以高雄左營區巨蛋區域、前鎮區展覽館等地區為實施場域，從交通安全、偵測 PM2.5、防災、違規影像辨識等多重面向，協助監管過往需要政府需大量人力處理除錯的交通及治安事項，



林建涵指出，中保科技針對高雄市區交通、空污、校園安全管理等問題，找出適切的解決方案，透過 POC（Proof of Concept）概念驗證，擴散應用在相關的城市治理上。延伸出交通、空污、校園安全等需求，公私協力，發揮 1+1>2 的效力。



中保科技在高雄市左營區、三民區、鼓山區、前金區等 10 大重點路段建置智慧路燈，透過加掛全功能攝影機、環境攝影機、車牌辨識攝影機、人流攝影機，進行 AI 影像分析，作為道路監控、車流統計、車牌辨識、人流分析等多種應用，改善交通號誌或指引替代道路，解決塞車問題、降低車禍發生率。

林建涵說，中保科技提供的道路安全監控設備具備高畫質，即時傳輸清晰影像資訊，方便管理單位監看及後續調閱；智慧路燈上的 AI 攝影機可自動辨識車牌、車種，系統辨視違停狀況時，現場廣播提醒違規車輛駛離；車輛辨識系統可在系統內黑名單之車牌經過該路段時，將訊息第一時間提供管理中心，提升可疑車輛取締效益。穩定傳輸相關影像和判讀，協助市府資訊蒐集做為決策參考，可提供市府作為城市治理的有效參考。



此外，中保科技在前鎮區光華國中導入「智慧校園」系統，在校門口安裝設「遠距 RFID 卡」感應系統，學生進出校門可自動感應打卡，並透過 APP 自動推播至家長手機，同步掌握子女到校離校時間，提升校園安全管理的效率。而教室內安裝空氣盒子進行空氣品質監測，當室內一氧化碳及二氧化碳濃度過高時，「新風機」自動換氣過濾，且清風機的濾網可以清洗，校方無須為未來耗材經費煩惱。



林建涵指出，中保科技從傳統安全服務起家， 領先業界轉型導入物聯網應用，不僅是住家與商辦的安全守護者，近年更積極投入智慧城市領域，實績遍及大型公共場域的安全監控，包括新竹、台中等各大科學園區的智慧路燈開發、機場安檢系統與周界防護，以及台中國家歌劇院的安全管理系統建置等，這些技術與經驗都是中保科技成為智慧城市整合專家的優勢，可根據各縣市不同需求提供解決方案。



中保科技建立了智慧城市創新的代營運模式，以強勁穩定的第一步提供公部門穩定的整合系統，也能提供後續維運服務，再再降低了公部門切入智慧城市的資本門檻、更突破後續運作的不確定感，以台灣最完備的安全管理整合商的角色，打造深具亮點並可長期維運進化的智慧城市。



中興保全科技踏足智慧城市領域多年，擁有豐富的大型場域安全管理經驗，今年更攜手高雄市政府一起邁向智慧城市。中保科技透過物聯網整合和 AI 人工智慧分析，蒐集大數據資料提供市府分析決策，驅動智慧城市再升級。