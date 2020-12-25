勞動基金前11月大賺1900億元 12月收益估優於11月

勞動基金績效近來備受關注，勞動基金運用局今 (25) 日表示，11 月單月大賺 2400 億元，累計前 11 月收益數達 1900 億元，收益率約 5%，雖然 12 月還沒過完，但預估會比 11 月更好，全年勞動基金將轉為正收益，且對明年金融市場抱持樂觀。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年 1 至 10 月國際金融環境大起大落，但第 4 季疫苗出現起了很大的安定作用，市場才有回穩的跡象，加上資金維持寬鬆，預估這樣的態勢可持續至明年。

勞動基金 10 月大賠 441.2 億元，累計前 10 月收益數為 -418.8 億元，收益率轉為 -0.98%，勞動基金運用局日前罕見提前透露 11 月投資收益。對於績效表現，劉麗茹說，11 月收益大幅度回升，單月基金收益約 2400 億元，截至 11 月累計收益 1900 億元，收益率約 5%，明年 1 月初將會正式公告。

劉麗茹進一步指出，12 月勞動基金績效持續往上走，雖然還沒過完，但目前看起來 12 月收益會比 11 月更好。

針對外界質疑勞動基金收益輸大盤，劉麗茹表示，勞動基金投資部位國內、國外各半，國內主要放在台股、存款、債券，其中，台股只占了 20%，就操作績效來看，大盤今年前 11 月漲 14.38%，勞動基金國內為 18.09%，細看運用局自營部分，更高達 24.74%，強調「真的不會差」。