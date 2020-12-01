消除弊端疑雲 勞動基金罕見提前公布獲利 11月大賺2300億元

勞動基金日前爆發內鬼炒股疑雲，10 月又大賠 441.2 億元，為消除內部弊端陰霾，勞動基金運用局今 (1) 日罕見的提前公布 11 月投資收益，單月大賺 2300 億元，希望能藉此降低外界的疑慮。

勞動基金運用局今天循例公布 10 月投資績效，單月虧損 441.2 億元，讓身陷內控弊端的勞動基金雪上加霜，為掃除外界對於勞動基金疑慮，勞動部上午發布新聞稿表示，受疫苗研發正面進展激勵，截至 11 月 27 日止，粗估單月勞動基金投資績效高達 2300 億元。

勞動部進一步指出，勞動基金從 2015 年到今年 10 月止，將近 5 年多的平均收益率 3.49%，收益數 7176 億元，長期績效穩健。

勞動基金投資運用係多元配置，均衡布局在國內、外不同種類金融商品，其中在國內股票投資方面，109 年截至 10 月底止，收益率為 8.3% 優於同期台股大盤收益率 4.58%。

外傳勞金局國內投資組前組長游迺文曾在上班期間透過替勞動基金下單的券商掛單興櫃股票，拉抬炒作股價，恐損及勞動基金權益；對此，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，勞動基金投資標的僅限於上市櫃股票，並不包括興櫃股票。

劉麗茹解釋，業務組的人員嚴禁投資上市櫃股票，但並不限制員工投資興櫃股票，該局是透過抽查發現，游員在上班期間用自己的錢投資興櫃，而非用勞動基金投資興櫃。

勞動部表示，勞動基金投資設有嚴謹投資流程，且都會擬定資產配置及投資計畫，而國內股票投資著重個股基本面，考量流動性，並設有個股投資上限。

勞動部強調，勞動基金事前投資有專業分工，投資後則有查核機制，此次發現內部異常後主動移送檢調，未來將重新檢視內控機制，保障廣大勞工權益。