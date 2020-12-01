勞動基金10月再虧441億元 前10月大賠418億元

國際疫情再升溫，衝擊全球股市，勞動基金 10 月大賠 441.2 億元，累計前 10 月收益數為負 418.8 億元，收益率轉為負 0.98%。

今年初新冠肺炎疫情引爆全球股災，勞動基金前 6 月大虧 1582 億元，直到 7 月單月回補 1780 億元，才讓勞動基金擺脫虧損轉為正數，未料 9 月再度慘賠 749 億元，累計前 9 月收益數 22.4 億元，收益率僅 0.05%。

根據勞動基金運用局公布最新數據，攸關勞工退休金的新舊勞退基金，截至 10 月底收益數分別為 - 350.6 億元、-115.3 億元，合計新舊勞退基金收益數為 - 465.9 億元。

至於勞工保險基金、就業保險基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金則維持正收益，累計前 10 月分別為 34.4 億元、8.5 億元、0.8 億元、3.4 億元。

基金規模部分，整體基金規模共 4 兆 4500 億元，其中新制勞退基金規模為 2 兆 6600 億元，舊制勞退基金規模 8949 億元，勞保基金規模為 7344 億元，就保基金規模為 1360 億元，職災保護專款規模為 111 億元，積欠工資墊償基金規模為 136 億元。

展望後市，勞動基金運用局表示，疫苗研發測試朝正面發展，加上各國續行極度寬鬆貨幣與強力財政刺激政策，為金融市場帶來動力，但因歐美各國疫情持續攀升，短期疫苗普及仍受制約，對年底前展望審慎樂觀。