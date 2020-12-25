無視疫情? 美國機場創下疫情以來最繁忙的一週

在美國迎來聖誕假期之際，據美國交通安全管理局 (TSA) 的數據顯示，自上週五 (18 日) 以來，已有約 630 萬美國人通過了機場安檢站，相當於過去近一週內有超過 100 萬名旅客通過機場安檢，成為疫情爆發以來最繁忙的一週。不過，該時期也正是美國新增病例數、死亡數升至高點時。

據 TSA 的數據顯示，自上週五以來，已有超過 630 萬人通過機場安檢，超越感恩節的 117 萬人次，創下自疫情爆發以來，最繁忙的一週。此外，在本週三 (23 日) 更有將近 120 萬名旅客通過了美國機場安檢站，創下疫情以來的旅遊人數新高。

不過， 疫情仍影響了民眾出門的意願，與去年同期相比，今年聖誕假期通過機場安檢的旅客數平均減少超過 50%。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 強烈建議民眾在冬季假期間不要出門旅行，表示儘管飛機具有空氣流通和過濾系統，但在飛行過程中，像是機場航站內等待、或過度擁擠的航班，都可能會增加感染風險。

衛生專家也曾一再警告，假期旅行可能會使情況變得更糟。美國的新增病例數、住院人數和死亡人數皆創下歷史新高。

據新冠追蹤項目 (Covid Tracking Project) 的數據顯示，美國在本週三出現 3,411 例新死亡病例以及 227,522 例新增病例，全國目前有 119,463 名患者因新冠肺炎住院治療，創下住院數新高紀錄。

另有數據顯示，在過去的 7 日內裡，美國平均每日新增病例數為 213,472 例，較兩週前的平均水平增加了 2%，平均死亡人數則達到 2,628 人。