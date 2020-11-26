〈遠傳新服務〉iPhone 12系列總銷量優於前兩代成長30% Pro仍供不應求

遠傳 (4904-TW) 商品管理事業群資深副總杜偉昱今 (26) 日表示，今年 iPhone 12 系列分兩階段開賣，總銷售量優於前兩代 iPhone 11、iPhone XS 系列，較上代成長逾 3 成，其中，Pro 需求量超乎預期，開賣至今仍供不應求。

杜偉昱指出，去年 iPhone 11 系列因價格低，帶動銷量成長，今年 iPhone 12 系列的高階機種 Pro 與 Pro Max 因性價比高，需求量更是超乎預期，iPhone 12 系列開賣一個月來，總銷售量已較上一代成長 3 成。

從銷售狀況來看，杜偉昱表示，iPhone 12 Pro 初期銷售狀況優於 iPhone 12，儘管每周都有新機到貨，但因數量少、需求量高，整體仍供不應求，不過長期來看，iPhone 12 仍是銷售主力，估占整體約 4 成。

據市調機構報告指出，今年 9 月台灣手機銷售量僅 40.2 萬支，買氣明顯降溫，10 月在 iPhone 12 新機開賣下，台灣市場銷售量攀升至 48.5 萬支。

杜偉昱分析，過去手機為電子消費品的重要角色，但疫情讓消費者居家時間拉長，消費品項轉移至宅經濟相關產品，包括平板、電視、筆電等，加上非蘋陣營手機市占被蘋果排擠，導致整體手機銷量降溫。