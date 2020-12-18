中共中央經濟工作會議：增強產業鏈自主、強化反壟斷

2020 年中央經濟工作會議週五 (18 日) 結束，北京政府表示，明年將實施「穩健」、「合理」的貨幣政策，同時穩定槓桿率。

會議後確認明年要做好 8 項重點工作，相比往年，今年除了要增強產業鏈自主可控能力之外，還加入了加快國內大循環為主體、國內國際雙循環；強化反壟斷、防止資本無序擴張；注重需求側管理等新內容。

分析師預計，2021 年中國關注重點將回歸到放慢債務增速，同時加強經濟抵禦中美衝突影響的能力。

據官媒新華社發布文稿，中央經濟工作會議 12 月 16 日至 18 日在北京舉行，會議指出，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，經濟恢復基礎尚不牢固。明年會紮實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務。

會議指出，明年宏觀政策要保持連續性、穩定性、可持續性。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎，把握好政策時度效。

會議確定，明年要抓好以下重點任務，包括：強化國家戰略科技力量、增強產業鏈供應鏈自主可控能力等，需強化反壟斷和防止資本無序擴張，包括完善平台企業壟斷認定、數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範，以及加強規制，提升監管能力，堅決反對壟斷和不正當競爭行為，並重申金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

新華社通稿稱，明年要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上要更加精準有效，不急轉彎。