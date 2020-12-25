特斯拉上海充電樁工廠明年Q1量產

週五 (25 日) 陸媒報導指出位於上海臨港新片區的特斯拉「超級充電樁」工廠，該專案正在加速施工中，設備安裝已有雛形，處於等待生產狀態。該產線在距離特斯拉上海超級工廠約 6 公里處。

報導指出，特斯拉計畫在上海投資 4200 萬人民幣，初期規劃年產 1 萬個超級充電樁，主要為 V3 超級充電樁，該項目計畫於 2021 年第一季投產。

特斯拉相關人士表示，特斯拉超級充電樁之前均從美國進口，在中國生產的充電樁將加速特斯拉充電樁建設速度，滿足現在大幅增加的充電需求。

目前，特斯拉在中國的超級充電站達 600 座。依規劃，預計到 2020 年底，特斯拉將在中國建設約 650 個超級充電站（約 5000 餘個直流充電樁）以及超過 2000 個目的地充電樁（交流充電樁），涵蓋中國逾 290 個主要城市，及這些城市間的聯絡要道。

(圖片: AFP)

分析師指出中國大部分電動車製造商，特別是中小型車廠，都是將充電樁外包出去的，特斯拉超級充電樁本身具有品牌效應，價格比較高，自己做充電樁也能確保獲利。

不過值得留意的事，充電樁的技術門檻其實沒有想像中高，上海雲充新能源科技 CEO 李志博直指這個產業競爭很激烈，實際上是外熱內冷。

至於充電樁技術門檻不高，指的是充電樁製造中大部分零組件陸廠均有能力生產，產品並不存在顯著技術差異。有分析指稱，這也是大部分企業選擇進入充電樁設備製造而非充電樁營運領域的原因。

根據調查顯示，目前中國有超 10 萬家充電樁相關企業。從地域分佈來看，中國充電樁相關企業較多集中在廣東、江蘇和山東這三個省份，其中廣東省以超過 1.5 萬家相關企業數量位居全中國第一，比重約 16%。