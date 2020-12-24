蘋果電動車PK特斯拉 這幾檔出頭天了

萬寶投顧分析師王榮旭表示，外資陸續放年假，大盤成交量萎縮，但是轉由內資控盤的台股行情反而更熱鬧，大家都想趁行情熱度未散之前多賺一點。2020 年即將過去，現在資金炒的是 2021 年新題材。

明年的最熱的題材不只有 5G，蘋果加速推出電動自駕車 Apple car 與特斯拉「軋車」，誰才是電動車最後王者，沒有人能夠保證，但可以保證的是相關題材已經在股價上發酵。

蘋果 iPhone 開賣至今已經 13 年，據估計，iPhone 活躍用戶已突破 10 億人，因為蘋果產品使用的界面及操作系統，與非蘋大不相同，所以果粉黏著度很高。iPhone 使用者購買蘋果週邊產品的比例很高，果粉未來若要買電動車，會選擇 Apple car 或是特斯拉，我想在很多果粉心中已經有了答案。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，10 億個 iPhone 用戶，只要有 1% 選購 Apple car，那就是千萬輛之譜，誰才能夠打入 Apple car 供應鏈，誰就吞下業績大補丸。如同當年誰能打入 iPhone 供應鏈，馬上就成為資金追捧對象。

首先，擁有全球物流資源及強大生產組裝能力的鴻海 (2317-TW)，在未來蘋果發展電動車時，一定扮演很重要的角色。鴻海近年結盟裕隆 (2201-TW) 及國巨 (2327-TW) 兩大集團，並成立 MIH 電動車開放平台聯盟，從手機跨到電動車的企圖心非常明確。

相對於傳統汽車，電動自駕車用到更多高科技電子產品，說是一部在馬路上跑的電腦也不為過。電動車第二波的行情，將把電子產業推向巔峰，而鴻海及台積電 (2330-TW) 都是蘋果最倚重的合作對象，也是 Apple car 受惠股。

台積電今年大漲了 54%，鴻海現在股價卻還低於去年的收盤價 90.8 元，所以明年鴻海補漲起來並不會讓我意外。大象股鴻海未來如果股價能夠跳舞，那股本小一點的股票又會怎麼樣呢？

車用二極體廠台半 (5425-TW) 與強茂 (2481-TW)，早已切入全球前十大車用零組件供應鏈，同時也是這次鴻海成立的 MIH 聯盟廠商，股價雙雙大漲。而鴻海集團內生產汽車機構件、並且切入特斯拉供應鏈的乙盛 - KY(5243-TW)，挾著鴻海富爸爸的資源，也成為 Apple car 概念熱門股之一。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，過去我多次在專欄中看好的凱美 (2375-TW)，更是國巨及鴻海集團雙巨人加持的受惠股。鴻海對國巨啟動大拉貨，鴻海內部對近 10 個子集團發出通告，未來被動元件將以國巨為主要供應商，國巨旗下凱美更被列為首選。

國巨集團也發動內部整併，旺詮納入凱美旗下，估計明年營收可增加兩成，而凱美與國巨旗下的基美策略合作，等於幫凱美切入車用市場，明年凱美業績會大爆發。

Apple car 具備自駕功能，需要使用大量光學雷達感測器等關鍵零組件，傳出蘋果正接洽兩家美國光達供應大廠，其中一家威力登 (Velodyne-US) 本週股價大漲三成，而佳凌 (4976-TW) 是威力登車用鏡頭的最大供應商。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，佳凌切入車用鏡頭效益越來越明顯，明年的營收占比估將達四成，在客戶訂單強勁之下，單月營收已連續 5 個月創下今年新高，佳凌有機會打入 Apple car 供應鏈，未來想像空間大，因此大戶人數與持股比率，最近這兩個月激增，後勢看好。還有更多的潛力股分析，將在 LINE 粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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