〈東洋法說〉明年推癌症新藥+首筆授權金入帳 營運將落底反彈

東洋 (4105-TW) 今 (24) 日舉行法說，展望明年，總經理施俊良表示，明年將推出 1-3 項癌症用藥新品或新適應症藥品，加上困難學名藥 Octreotide LAR 明年有望認列首筆授權金，營運將落底反彈。

施俊良指出，儘管今年各項藥品業務均有成長，但營運仍受到疫情衝擊，加上國際大廠嬌生 (J&J) 藥品代工業務，因嬌生變動商業條件，今年未有代工營收，整體營收較去年下滑。

展望明年，施俊良表示，目前仍以內銷為主，占整體營收比重 8 成，癌症藥物明年將推出 1-3 個新品、新適應症新品，保健事業則持續與跨界合作，其中將有醫材產品即將領證，並透過既有醫療通路銷售，法人預期，國內明年全年營收有望年增 1 成。

新藥開發部分，東洋研發的 2 款困難學命藥受到矚目，分別為抗黴藥 Lipo-AB 及微球型產品 Octreotide LAR，其中 Octreotide LAR 正與國際藥廠洽談商業銷售合約細節，目前僅剩雙方律師看完合約後即可簽約，原預計今年底前可完成，但近期遇上國外耶誕假期，估下季完成授權，總授權金約 500 萬美元 (約新台幣 1.4 億元)，首筆簽約金約 150 萬美元 (約新台幣 4216 萬元)。

Lipo-AB 原預期今年底前可取得美國藥證，但受疫情影響，及美國 FDA 今年中更改法令，臨床試驗收案也有所調整，取證時程往後遞延，估最快 2022 年上半年進入市場。施俊良解釋，雖然藥物藥證取證時程延後，但因該藥 2008 年專利就過期，至今未有學名藥上市，顯示該藥物開發困難，也沒有競爭對手。