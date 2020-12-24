失業情勢穩定 我國11月失業率3.75% 降至8個月來新低

主計總處今 (24) 公布 11 月我國失業率為 3.75%，較上月續降 0.05 個百分點，不僅連 4 月下滑，也創 8 個月來低點，失業人數較上月減少 6000 人，主計總處說明，目前失業情勢尚屬穩定。

主計總處統計，11 月失業人數 44 萬 9000 人，較上月減少 6000 人或 1.23%，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少 3000 人，初次尋職失業者及因對原有工作不滿意而失業者分別減少 2000 人、1000 人，因季節性或臨時性工作結束而失業者則增加 1000 人。

與去年同期相比，11 月失業人數增加 2000 人；累計前 11 月失業人數平均為 46 萬 2000 人，年增 1 萬 6000 人。

從就業面來看，11 月就業人數共 1152 萬人，較上月增加 1 萬人或 0.09%，但仍較去年同期減少 6000 人或 0.05%；其中，服務業部門、工業部門分別增加 7000 人、3000 人，或 0.11% 及 0.09%，農業部門則減少 1000 人或 0.17%。

累計前 11 月就業人數平均為 1150 萬 2000 人，年增 4000 人或 0.03%。

主計總處也指出，由於經濟因素包括業務不振、無法找到工時大於 35 小時的工作及季節關係，導致就業者周工時未達 35 小時者為 20 萬 4000 人，月減 3 萬 2000 人。

觀察鄰近國家 (地區)，香港 11 月失業率為 6.3%、南韓 3.4%，日本 10 月為 3.1%。