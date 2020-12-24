壽險業前11月匯兌成本突破2600億 稅前獲利2081億元 雙創歷史新高

新台幣今 (2020) 年以來強升 4.3%，也讓壽險業累計的匯兌成本衝到 2603 億元，續創歷史新高；不過，前 11 月稅前獲利也達 2081 億元，雙創新高紀錄，且已經超越去年全年表現，年成長 23.1%；而淨值則在連續 3 個月下滑後，轉為成長。

據金管會統計壽險業每月單月匯兌成本，1 月 222 億元、2 月 186 億元、3 月 120 億元、4 月 451 億元、5 月 244 億元，6 月 295 億元，7 月 271 億元，8 月 166 億元，9 月又擴增 238 億元，10 月縮減至 171 億元，11 月又放大至 239 億元。

以前 11 月來看，壽險業若完全不避險，海外投資匯兌損失高達新台幣 4621 億元，但因為用避險契約避掉 3354 億元、及用 116 億元外匯準備金沖抵匯損，不過避險工具換匯成本還是達 1452 億元，一來一往下，使得前 11 月壽險業匯兌總成本高達 2603 億元。

截至 11 月底，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 429 億元，比起 10 月底微幅增加 24 億元，比起去年底減少 116 億元。壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 為 5853 億元，較前一個月增加 512 億元。

即使壽險業今年持續深陷匯兌壓力之苦，但獲利卻表現亮眼，累計前 11 月稅前獲利達 2081 億元，年增 391 億元，也創下同期新高，並已超越 2019 年全年表現，增幅達 23.1%。

在壽險業淨值方面，今年 11 月底壽險業淨值為 2 兆 4655 億元，年增 28.8%，在連續 3 個月下滑後，轉為成長。