東洋發展癌症藥物20載 林全勉團隊續以病人為核心

台灣東洋 (4105-TW) 旗下癌症科學發展事業群 (TOT)，舉行「時時刻刻 舊與新織」20 週年慶祝活動，董事長林全勉勵部門要持續以病人為核心、做好各項服務，並深耕「正直誠信」的企業文化，進一步紮根台灣、邁向世界。

林全致詞時表示，TOT 發展的 20 年正好是台灣東洋快速成長階段，因此，除肯定 TOT 扮演重要的營收角色外，也特別強調醫藥業者的工作就是與醫生密切合作以提供病人最優質的服務，在這樣的前提之下，東洋的成長也才有意義。

不僅自我提醒應有的企業責任，林全更強調，企業必須要有品格與高度才會受人尊重，所以林全勉勵東洋同仁要維持「正直誠信」的企業文化與各界互動，不僅能做好敬業與追求品質的企業要求，也能鞭策東洋逐步在世界佔有一席之地。

總經理施俊良進一步表示，TOT 的抗癌症藥物品項已經愈來愈廣，就是希望協助醫師照顧病人，而面對下一個 10 年目標，則是要延續「以科技技術提升人類生命品質」的企業願景，持續導入優質藥物來服務醫師與病患，同時，也要深化在亞洲各國的服務能量，期許團隊把腳步加大、加快，一起與東洋立足亞洲、邁向國際生技舞台。

為了喜迎 20 歲，員工更親自準備精彩演出，包含大秀踢踏舞技、動感十足的歌舞劇、音樂演唱等表演外，最後全體員工更攜手高唱經典曲目「明天會更好」，期待下一個 20 年。