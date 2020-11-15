代理新冠疫苗協商破局 東洋、政府不同調

東洋 (4105-TW) 代理德國藥廠 BNT 新冠疫苗破局，卻與政府隔空散發濃濃火藥味，董事長林全日前親自召開記者會，還原破局始末，後續遭指揮中心反擊，洽談代理疫苗的廠商有簽保密協定，只是未公開；對此東洋週六 (14 日) 晚間發出聲明強調，未與政府簽保密協定。

東洋日前大動作召開記者會，強調疫苗代理遵照 SOP 進行、沒有疏失，且取得授權書前須付大筆訂金，但因為未與政府確認採購數量，不願承擔風險，最終取消代理 BNT 新冠疫苗；指揮中心回應，一直都有與各家疫苗廠洽談代理，但多有保密協定，只是沒像東洋這樣公開說而已。

對此，東洋週六晚間再發出聲明強調，公司與政府未簽保密協定，但與 BNT 確實簽，並依約定未曾揭露相關商業內容及模式。

東洋表示，今年 9 月上旬與衛福部接洽並確認可否進行 BNT 疫苗引進事宜，取得對方初步同意後，隨即展開冷鏈物流、倉儲、採購數量、交貨時程、是否開放自費等問題，進行交換意見。

東洋指出，衛服部提出，需提供代理疫苗的授權書才能繼續商談。東洋也向 BNT 溝通，希望能先開具授權書、承諾對台灣一定的供貨數量，以備我國政府評估，此主張獲得 BNT 同意後並取得「有條件授權」。

東洋表示，取得「有條件授權」之後即依照相關法令及程序發布重訊，對外公開說明，並於其他應敘明事項說明本案的不確定性。