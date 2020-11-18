智擎總座胡宇方明年卸任回鍋老東家 東洋：持續借重專長、委以重任

智擎 (4162-TW) 總經理胡宇方將在明年 1 月 20 日卸任，並將回鍋台灣東洋 (4105-TW)；台灣東洋為智擎最大股東，除感謝胡宇方對智擎的穩定經營、策略擬定與擘劃等貢獻，也將持續借重其專長、委以重任。

智擎前總經理辭職後，董事會便指派胡宇方接下總座，胡宇方任職一年半以來，智擎旗下的胰臟癌新藥 ONIVYDE(安能得) 發展有所斬獲，包括藥品上市、啟動各國臨床試驗與藥證申請等，而下一棒將由美國生技公司 Proteostasis Therapeutics 產品開發副總裁王宏仁繼續深耕。

卸下智擎總座的胡宇方，預計明年初回鍋東洋，將再度發揮專業、發展製劑平台，除了持續推動困難學名藥上市、授權外，也會持續開發新藥。

胡宇方受訪時提到「回到東洋，還是有開心的成分在」，因為能在研發製劑領域持續發展，而他也透露未來兩大規劃。第一，是要透過既有技術平台，再開發微脂體、微球相關新藥，預估未來 5 到 10 年會有新藥亮相；第二，持續推動困難學名藥抗黴藥 Lipo-AB 以及微球型產品 Octreotide LAR 的授權案。

台灣東洋最為知名的「微脂體」及「長效緩釋製劑」兩大研發平台，背後推手就是曾在東洋服務 20 年的胡宇方，而「微脂體」不僅有高技術門檻，更奪下國際大廠嬌生「微脂體」Doxil 獨家代工訂單；同時，胡宇方也有深厚的歐美人脈，亦是東洋邁向國際化的重要成員。

台灣東洋表示，胡宇方於 1999 年加入台灣東洋，製劑研發團隊從零開始到現在近百人規模，期間更建立「微脂體」及「長效緩釋製劑」等技術平台與產品，相關發展都有賴胡宇方的專業，此次延攬胡宇方回鍋，將持續借重專才、委以重任，協助台灣東洋厚植生技產業的地位與價值。