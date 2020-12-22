〈永大經營權之爭〉股利分配案 總座：逾9成股東同意 包含日立、寶佳均支持

電梯大廠永大機電 (1507-TW) 經營權之爭再起，獨董黃福雄認為，另一獨董陳世洋逾越職權，通過股利配發建議案，並提出解任，永大總經理蔡尚育今 (22) 日召開記者會表示，股利配發案獲得 93.38% 股東同意，也就是經過日立、寶佳、Otis 等同意。

蔡尚育表示，今年股東會提交的股利發放提案，幾乎獲得全數股東肯定；他並還原股利分配案過程，今年 4 月 7 日審計委員會中，陳世洋要求公司針對 2.4 元現金股利，提出現金流量等各項條件壓力測試報告，並提建議給董事會討論，陳世洋在審計委員會中，未對配發多少股利做出決議。

蔡尚育指出，公司營收、獲利大幅成長，且帳上現金扣除股利發放後，仍達 40 億元，由營運成果來看，陳世洋基於會計師專業判斷，支持公司提出的股利配發方案，是專業及正確的判斷。

蔡尚育表示，陳世洋為全體股東、公司經營績效、全體員工福利，創造三贏局面，也為未來公司發展創造有利條件。

針對黃福雄認為陳世洋有越權，永大回應，此舉屬於司法、法界等解讀不同，公司無法表達意見，黃福雄對於公司經過嚴格壓力測試的股利方案，未能表示支持，公司感到遺憾，相信董事會與經營管理團隊的穩定營運，是全體股東與員工所樂見的。